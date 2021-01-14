تعرض مقيم فلسطيني بمحافظة حولي في الكويت إلى الطعن بآلة حادة في ظهره من قبل شقيقه المقيم معه في نفس المنزل، وذلك بسبب “الغناء بصوت عال”.

تفاصيل الجريمة

وكانت البداية كما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصادر أمنية، حين تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاًعن محاولة قتل في منطقة حولي، وعلى إثر ذلك، تم إبلاغ رجال الأمن والأدلة الى جانب رجال الطوارئ الطبية الذين وصلوا الى موقع البلاغ في حولي شارع بغداد بجانب مسجد الوهيب.

وتبين لدى الوصول إلى موقع البلاغ، أن المجني عليه شاب (27 عاما) وتوجد به إصابة طفيفة في ظهره ناتجة عن آلة حادة (سكين)، وجرى نقله إلى مستشفى مبارك ولحق به رجال المباحث للوقوف على الواقعة.

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وبسؤال الضحية عن هوية الجاني قال إن شقيقه ويدعى (أ.ب) هو من قام بطعنه، وما إن سمع (الجاني) صوت فلشر دوريات الأمن حتى هرب الى جهة غير معلومة، وتم تعميم اسمه على عموم الدوريات تمهيدا لضبطه والتحقيق معه.

كان يغني بصوت مرتفع

وعن أسباب الجريمة، قال المجني عليه إنه كان يغني داخل المنزل بصوت مرتفع قليلا، وإذ بشقيقه المتهم يطلب منه الكف عن الغناء والصمت، ولأنه لا يفعل شيئا يستحق ذلك واصل الغناء لتندلع مشادة كلامية، وإذ بشقيقه يندفع إليه من الخلف ويطعنه في ظهره.

وبعد أن أدلى المجني عليه بإفاداته قام رجال المباحث بمحاولة التوصل إلى الجاني هاتفيا للتحقيق معه ليتبين أن هاتفه مغلق، وعليه صدرت التعليمات بضبطه، فيما من الوارد أن يتنازل المجني عليه عن القضية نظرا لصلة الرحم والدم.

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