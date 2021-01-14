نشرت وكالة رويترز وثيقة كشفت عن وضع مالي متأزم لسلطنة عمان، واتجاه حكومة السلطنة للاقتراض والعودة إلى سوق الدين.

الوثيقة التي حصلت عليها رويترز كشفت أن سلطنة عمان بدأت بيع سندات مقومة بالدولار اليوم، الخميس، لأجل عشر سنوات و30 عاما، وأنها أعادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025.

كما تظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن عمان بدأت تسويق السندات لأجل عشر سنوات عند نحو 6.625%، والسندات لأجل 30 عاما عند 7.625%، إلى 7.75% . ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875 %.

وستكون السندات بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم الخميس.

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وقال مصدر مطلع إنه من المتوقع أن تجمع عمان ما يتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار من بيع الدين. ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وذكرت الوثيقة أنه جرى تعيين سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة التي من المتوقع إتمامها اليوم.

وكانت مصادر أبلغت رويترز هذا الأسبوع أن عمان تجمع أيضا تمويلات من السوق المصرفية، وأنها تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع تسهيل بقيمة 1.1 مليار دولار قد يصل حجمه إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق، وأحدث هذا التقرير ضجة بالشارع العماني.

وشكك المغرد العماني الشهير “الشاهين” حينها في تقرير رويترز ناصحاً مراسيلها في دبي إلى مراجعة أنفسهم بعد هذه التقارير.

وقال الشاهين في تغريدة رصدتها “وطن”، ” أعزائي مراسلي رويترز في دبي وعملائكم في عمان ممن لم يتم سحب تراخيصهم الصحفية بعد، ما عندكم شغل إلا كل يوم مقال ميزانية عمان عجز عمان اقتصاد عمان أزمة عمان ديون عمان قروض عمان مستقبل عمان؟؟”.

وأضاف الشاهين، “اشغلكم الله بما أنتم فيه ولا تتحدثون عنه ولو شئنا لأوضحنا للقارئ ما أنتم فيه بالفعل”.

هذا وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية إن الدين الخارجي لعمان المستحق في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار أو ما يعادل نحو 7.5 %، من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع السلطنة عجزا للميزانية في 2021 عند 2.24 مليار ريال (5.83 مليار دولار)، ولسد العجز، تهدف الحكومة لجمع نحو 1.6 مليار عبر الاقتراض وسحب 600 مليون من احتياطياتها.

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