فُجعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بوفاة أحد أصدقائها المقربين، وهو علي ابن شقيقة المخرج اللبناني ناصر الفقيه، والذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا “كوفيد19”.

هيفاء وهبي: مش عم صدق إنك رحت

ونشرت هيفاء وهبي صورة صديقها عبر خاصية الاستوري بحاسبها على انستجرام وعلقت عليها قائلة: “الله يرحم روحك، مش عم صدق إنك رحت”.

وفي سياق آخر وجهت الفنانة اللبنانية رسالة إلى زميلتها بالوسط الفني، الفنانة المصرية يسرى، والتي تمكنت من تجاوز محنة كورونا، بعد أن أصابها لأكثر من عامين، لتأتيها النتيجة سلبية مؤكدة خلوها من المرض.

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وقالت هيفاء في حديثها ليسرى: “الحمد لله على سلامتك يا قلبي، حبيبتنا يسرى تعافت كلياً من كورونا والمسحة جاءت سلبية اليوم”.

حرب مستعرة ضد كورونا

ولا تزال الدول العربية منها لبنان ومصر، ككل دول العالم، تعيش حالة من الحرب المستعرة ضد فيروس كورونا، الذي يفتك يومياً بآلاف الأرواح من البشر، ووصلت عدواه إلى الملايين.

كما بلغت نسب الإصابات اليومية بالفيروس في دولة لبنان ما يزيد عن 5 آلاف شخص، في وضع بات يحمل مؤشرات خطرة قد تعصف بالبلد الجريح والذي لم يتعافى بعد من كارثة مرفأ بيروت التي أتت على ما تبقى لديه من طاقة احتمال وصبر.

وتعيش مصر وضعاً مشابهاً بتسجيل عشرات الآلاف من الإصابات والوفيات بسبب الفيروس، ولا تزال حالة الانتظار للمرحلة القادمة هي سيدة الموقف، حول ما ستفعله اللقاحات المضادة للفيروس، والتي يتم نشرها على مستوى العالم، وبدأ بأخذها زعماء عدة بلدان عربية وإسلامية وأجنبية.

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