“هولشتاين كيل” يذل حامل اللقب الأخير البايرن ميونيخ ويقصيه من كأس ألمانيا بركلات الترجيح

نجح فريق هولشتاين كيل الألماني من الدرجة الثانية من إقصاء حامل اللقب في النسخة الأخيرة البايرن ميونيخ “البافاري”، من دور ال 16 لكأس ألمانيا، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بسداسية مقابل خمس أهداف، عقب انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين لهدفين لمثلهما.

هدفي التعادل في الشوط الأول

وجاء الهدف الأول لفريق البايرن ميونيخ “البافاري” عن طريق لاعب الجناح الألماني ” سيرج غنابري” 25 عاماً، في الدقيقة ال 14 من مجريات أحداث الشوط الأول، بينما جاء تقليص الفارق والتعادل من المنافس هولشتاين، بواسطة لاعب الوسط الألماني ” فين بارتلز” 33 عاماً في الدقيقة ال 37، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين كلا المنافسين.

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هولشتاين والهدف الدقيقة 95

وقد أحرز فريق البايرن ميونيخ مع بداية انطلاق الشوط الثاني عن طريق لاعب الجناح الألماني” ليروي ساني” 25 عاماً في الدقيقة ال47، لكن المنافس والوافد الجديد كان له كلام أخر من خلال تسجيل هدف التعادل الثاني في الدقيقة ال95 قبل نهاية الوقت الأصلي من زمن المباراة عن طريق المدافع الألماني “هوك وال” 26 عاماً في شباك حامل اللقب البايرن ميونيخ.

فريق من الدرجة الثانية يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا pic.twitter.com/8Jj1lYDXiE — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) January 14, 2021

وقد شهدت الأشواط الإضافية السيطرة بين كلا المنافسين دون إحراز أي أهداف، ليقود ذلك إلى ركلات الترجيح بين الفريقين التي نجح فيها فريق هولشتاين باجتيازها بنجاح بنتيجة (6-5) في شباك حارس أفضل حراس العالم لعام 2020 الألماني ” مانويل نوير”، ليودع البايرن ميونيخ منافسات بطولة كأس ألمانيا من الدور الربع النهائي.

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