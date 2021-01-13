نسرين طافش
نسرين طافش
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نسرين طافش تصدم متابعيها بإطلالتها الجديدة في “الجيم” وتثير غضباً واسعاً بما فعلته!

كتب وطن
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تصدرت الممثلة السورية نسرين طافش حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالتها المثيرة داخل الصالة الرياضية، وشكل جسدها الجديد.

أنوثة نسرين طافش

ونشرت نسرين طافش مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، أثناء تواجدها في “الجيم”، وهي ترتدي تيشرت أبيض اللون، وبنطلون ليجن فوشي ضيق جداً يكشف مفاتنها، مع حذاء رياضي.

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وظهرت نسرين طافش في الصور بوضعيات مختلفة تستعرض خلالها أنوثتها، وعلقت: “يسعد أوقات أحلى متابعين”.

 

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وتباينت ردود الأفعال حول مظهر نسرين طافش، فمن المتابعين من رأى أنها أجرت الكثير من عمليات التجميل وتغير شكل جسدها كثيراً، ومنهم من انتقد جرأتها في استعراض جسدها، ورأوا أن هدفها الاستعراض فقط والدليل كمية مساحيق التجميل على وجهها والتي لا تتناسب مع الجيم.

نسرين طافش والثري الإماراتي

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة بصورةٍ لنسرين مع رجل إماراتي زعم متداولوها أنّه أهداها شقة فاخرة تعبيراً عن صداقتهما .

وادّعت بعض الحسابات أن مدير الفندق الملكي في دبي هو من ظهر مع نسرين طافش في الصورة.

لكنّ طافش غرّدت عبر حسابها بموقع “تويتر”، حول الأمر ساخرةً: “صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل، الذي أهداها هدية أخوية جزيرة في هونولولو، وسيارة تطير تجميع كوكب بلوتو”.

وأضافت: “الفيلة طارو والسقف وقع ولسة في ناس غبية وناس بتستغبى، والمفتاح عند الحداد وبقرة بقرتكم أكبر من بقرة بقرتنا المهم أي إشاعة يخرب بيت غبائكم”.

خطوبة نسرين طافش

وأعلنت طافش مؤخرًا عبر “تويتر” خبر خطبتها قائلة :”يسعد يوم الجميع، أنا أول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع الإعلامي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني و الرياضي و السياسي”.

وتابعت: “وهو ليس من إخوتنا و أهلنا من الخليج العربي كما اشيع، إن شاء الله يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين”.

نسرين والسوشيال ميديا

يُذكر أن نسرين توجهت إلى السوشيال ميديا بشكل ملحوظ مؤخراً، وتحرص على إبراز جمالها ومفاتنها بشكل دائم تحت مسميات مُختلفة.

 

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ونشرت طافش سابقاً مقطعاً لها وهي ترقص، ثم نشرت فيديو لها وهي تخفي الطعام في صدرها ثم تُخرجه وتعيده إلى الثلاجة.

 

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أما آخر أعمالها الفنية مسلسل “الوجه الآخر”، ومسلسل “ختم النمر” برفقة أحمد صلاح السعدني، وحنان سليمان، وميريهان حسين، وإسلام جمال.

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