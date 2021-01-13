ماذا سيقدم مرشحو رئاسة إدارة برشلونة لميسي حيال فوزهم بالانتخابات القادمة؟!

ينافس مرشحو إدارة فريق برشلونة الإسباني فيما بينهم، وتسويق أنفسهم عبر الوسائل والصحف الإسبانية لإقناع الجمهور وعشاق “البلوغرنا” بأفكارهم، وأنهم بمثابة العصا السحرية التي من الممكن إنقاذ إدارة النادي الذي يمر بضائقة مالية أثرت عليه.

وكذلك قرار اللاعب الأرجنتيني الذي يشكل العنصر الأساسي في صفوف الفريق ” ليونيل ميسي”، الذي أشار إلى الرحيل عن أسوار ملعب “الكاب نو” نهاية الموسم الجاري، فماذا قال مرشحو برشلونة القادمين حيال ذلك؟!

قال رجل الأعمال الإسباني ومرشح لرئاسة برشلونة في الانتخابات القادمة ” فيكتور فون” لقناة بين سبورت القطرية في حوار مع الرياضي أشرف بن عياد، ” ما يحتاجه ليونيل ميسي هو وجود مشروع رياضي تنافسي، فهو لا يتحدث أبداً عن المال، وشراكته مع برشلونة يجب أن تستمر حتى بعد اعتزاله عالم كرة القدم، ويجب علينا إقامة الانتخابات في أسرع وقت”.

المرشح لرئاسة برشلونة فيكتور فون لـbeIN SPORTS: – نحن نفكر في تشافي كأفضل شخص لقيادة مشروع كرة القدم في السنوات المقبلة – ما يحتاجه ميسي هو وجود مشروع رياضي تنافسي، فهو لا يتحدث أبدا عن المال وشراكته مع برشلونة يجب أن تستمر حتى بعد اعتزاله – يجب أن تقام الانتخابات في أسرع وقت pic.twitter.com/lWV1yWRVu9 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 13, 2021

التفكير بالتشافي

وأضاف المرشح “فيكتور فون” 49 عاماً، قائلاً: ” نحن نفكر في اللاعب السابق في فريق برشلونة الإسباني “تشافي هيرنانديز” 40عاماً، كأفضل شخص لقيادة مشروع كرة القدم في السنوات المقبلة”.

ويقود المدرب ” تشافي” نادي السد القطري، الذي نجح هذا الموسم في وصول الفريق إلى صدارة دوري النجوم القطري برصيد 38 نقطة، الذي انضم إلى فريق السد القطري” الزعيم” كلاعب ثم كمدرب للفريق، حيث أنه يعتبر من أعظم اللاعبين في مركز خط الوسط في تاريخ الكرة المستديرة.

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لابورتا والعرض المريح لميسي

من جانبه أردف الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني في الفترة ما بين عامي (2003م -2010م)، والمرشح الحالي في الانتخابات المقبلة لإدارة فريق برشلونة الإسباني ” خوان لابورتا” 58 عاماً، قائلاً: “سأقدم لميسي عرض يشعر فيه بالراحة، إذا ميسي قال لا، وسوف يستمر فريق برشلونة كما هو بنفس المكانة، مهما حصل”.

خوان لابورتا المرشح لرئاسة #برشلونة يطالب بإقامة انتخابات #برشلونة في موعدها الرسمي (24 يناير). 🚨 لابورتا "تم وضع آليات للتصويت بضمان ديمقراطي وصحي، التأجيل خطأ فادح، آمل أن نتمكن من التصويت، وهذا ما يريده مشجعو برشلونة".✍️ (موندو ديبورتيفو) #الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/Pci6r0X13k — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) January 7, 2021

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على رئاسة فريق برشلونة الإسباني، في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري، حيث سيتنافس كلاً من روسو مع الرئيس السابق خوان لابورتا، وفيكتور فونت وخوردي فاري وتوني فريكسيا ولويس فيرنانديز وأوجوستي بينيدتو ولويس فيرنانديز، فمن سيفوز برئاسة فريق برشلونة وهل سينجح في خروج النادي من أزمته المالية وبقاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي؟!

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