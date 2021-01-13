هيلاري كلينتون جمال خاشقجي
هيلاري كلينتون
Videoالهدهد

كلينتون تتهم ابن سلمان بالمسؤولية عن تقطيع جمال خاشقجي وهذا ما نشرته وحثت المتابعين بمشاهدته

كتب وطن
0

روجت المرشحة الأمريكية السابقة لمنصب الرئاسة، هيلاري كلينتون، لفيلم “المنشق” الذي يروي تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل أكثر من عامين، موجهة أصابع الاتهام للنظام السعودي بالمسؤولية عن مقتله.

السعودية المسؤولة عن اغتيال خاشقجي

وقال كلينتون، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الحكومة السعودية هي المسؤولة عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، موجهة نصيحة لمتابعيها بمشاهدة فيلم المنشق الذي يروي تفاصيل اغتيال خاشقجي ويسلط الضوء على دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القضية.

اقرأ أيضاً: ابن سلمان لم يتعلّم من جريمة خاشقجي .. ناشط يكشف مخططاً لتخديره واختطافه الى السعودية

وأضافت كلينتون: “المنشق وثائقي قوي بشكل لا يصدق، أتمنى أن تشاهدوه، وأتنمى حقا أن تفعلوا ذلك”.

عرض الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية

وسبق أن أعلن الموقع الرسمي لفيلم المنشق عن بدء عرضه في جميع أنحاء الولايات المتحدة تزامنا مع رأس السنة، حيث تدور قصة الفيلم الوثائقي، الذي أخرجه المخرج الأمريكي برايان فوغل، حول قضية اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول التركية.

يذكر أن شركة Briarcliff Entertainment، استحوذت على حقوق الفيلم، وأتاحته للعرض في دور السينما، رغم إحجام شركات كبيرة عدة عن ذلك.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“الشتاء يحتاج زوجة ثانية”.. السعودي طارق الحبيب يحرض الرجال على طلاق…

تقارير

الأقنعة على الوجوه والعناق الحار زائف.. صحيفة إسرائيلية: قطر انتصرت وقوتها الاقتصادية…

الهدهد

“شاهد” هذا مصير سلمان العودة بعد المصالحة وإعلامي مقرب من الديوان يحسم…

حياتنا

“شاهد” ماذا حصل لليوتيوبر السورية الشهيرة أم سيف وأثار موجة جدل واسعة بعد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.