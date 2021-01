روجت المرشحة الأمريكية السابقة لمنصب الرئاسة، هيلاري كلينتون، لفيلم “المنشق” الذي يروي تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل أكثر من عامين، موجهة أصابع الاتهام للنظام السعودي بالمسؤولية عن مقتله.

وقال كلينتون، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الحكومة السعودية هي المسؤولة عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، موجهة نصيحة لمتابعيها بمشاهدة فيلم المنشق الذي يروي تفاصيل اغتيال خاشقجي ويسلط الضوء على دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القضية.

وأضافت كلينتون: “المنشق وثائقي قوي بشكل لا يصدق، أتمنى أن تشاهدوه، وأتنمى حقا أن تفعلوا ذلك”.

If you haven't seen #TheDissident, I hope that you will. This incredibly powerful documentary about the assassination of journalist Jamal Khashoggi at the hands of the Saudi government is available to watch now: https://t.co/FMB43ngyoc

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 12, 2021