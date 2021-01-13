كشف حساب سعودي شهير، تفاصيل سجن عضو مجلس الشورى السابق عيسى الغيث، بسبب خلافات بينه وبين ما قال الحساب “قاضي حاقد” كتب فيه تقرير حول فساده فجرى اعتقاله فوراً.

60 مليون ريال

وفي التفاصيل التي نشرها حساب “العهد الجديد“، فإن التهمة التي وجهت إلى عضو الشورى السابق عيسى الغيث هي الفساد بعد تحويله 60 مليون ريال سعودي، إلى قاضي من أجل إتمام صفقة أرض.

وقال “العهد الجديد” إن سبب الاعتقال الحقيقي تصفية حسابات داخلية بينه وبين قاضي “حاقد” – حسب قوله- كتب تقريراً عنه.

عضو مجلس الشورى السابق عيسى الغيث مسجون،

والتهمة فساد 60 مليون حولها إلى قاضي من أجل إتمام صفقة أرض.

سبب الاعتقال الحقيقي تصفية حسابات داخلية بينه وبين قاضي حاقد عليه كتب تقريراً عنه. — العهد الجديد (@Ahdjadid) January 13, 2021

حملة اعتقالات جديدة

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية، توقيف مجموعة من المسؤولين السابقين بالمملكة بينهم وزير مفوض وسفير سابق ولواء وعميد بالتقاعد وموظفين ورجال أعمال بتهم فساد.

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وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، في بيان لها: “إن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها”.

تطبيق النظام بحق المخالفين

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة، نقضي بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات.

2021 سيشهد مواجهة سعودية أمريكية

وكانت المعارضة السعودية مضاوي الرشيد أكدت أن العام 2021 سيشهد مواجهة بين السعودية والإدارة الأمريكية الجديدة والتي صدر عن كبار القادة فيها ما يكفي من الصخب، مشددةً على أنه يحق لابن سلمان أن يساوره القلق وأن له الحق الكامل في القلق إزاء الالتزام الأمريكي بحماية تمسكه بالعرش وعوده واشنطن المتوقعة للتفاوض مع إيران.

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