أصبح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أول رئيس للولايات المتحدة يحال مرتين للمحاكمة بغرض عزله من منصبه، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، على إجراءات عزله وأقر لائحة اتهامه.

وبأغلبية 232 صوتاً مقابل 191 صوّت جميع النواب الديموقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار “العزل” هذا. ويتوقّع أن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته في 20 الجاري.

ترامب متهم بالتحريض على التمرد

واتهم المجلس دونالد ترامب بالتحريض على التمرد انطلاقاً من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.

من جهته، دعا ترامب جميع الأميركيين لتخفيف التوتر، بينما وصفته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأنه تهديد للبلاد، وقالت إنه يجب أن يرحل.

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وقال ترامب: “أدعو جميع الأميركيين للمساعدة على تخفيف التوتر وتهدئة الوضع”، داعياً الجميع لنبذ العنف وعدم خرق القانون أو القيام بتخريب من أي نوع، متابعاً: “ليس هذا ما أدافع عنه”.

مجلس النواب الامريكي

وكان مجلس النواب صوّت على المرحلة الإجرائية الثانية التي تنظم إجراءات التصويت على مشروع قرار يتهم ترامب بالتحريض على التمرد، حيث مرر المجلس أول تصويت تمهيدي بواقع 221 صوتا مقابل معارضة 105 أصوات.

وقدم ثلاثة ديمقراطيين مشروع القرار الذي قد يتيح بدء إجراءات لمحاكمة ترامب في الكونغرس، قبل 8 أيام فقط من انتهاء ولايته.

نانسي بيلوسي

وفي بداية الجلسة بمجلس النواب، قالت بيلوسي نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرّض على هذا التمرد. هذا العصيان المسلح على دولتنا. لا بد أن يرحل. إنه خطر واضح وقائم على ذلك البلد الذي نحبه جميعا”.

ودَعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطيين والجمهوريين إلى الدفاع عن الدستور وعن الجمهورية، وإلى التصويت على مساءلة ترامب وإدانته، مضيفةً: “بلادنا منقسمة وكلنا نعرف ذلك، وترامب يدرك أنه يفقد السلطة، وواجبنا الدفاع عن الدستور والجمهورية”.

وكانت بيلوسي قد رفضت الإفصاح عما إذا كانت ستُحول لائحة الاتهام فوراً إلى مجلس الشيوخ.

الكونجرس حمل ترامب مسؤولية الفوضى

وحمّلت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي الرئيس المنتهية ولايته مسؤولية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، ويصوّت المجلس على قرار يتهم ترامب بالتحريض تمهيدا لمحاكمته برلمانيا، في حين كشف مصدر جمهوري عن أن البيت الأبيض يضغط على النواب للتصويت ضد القرار.

ونشرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأربعاء تقريرا عن اقتحام الكونغرس أثناء جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وقالت فيه إن تأكيد المجنون أثناء خطابه على مزاعمه “التي لا أساس لها من الصحة” بشأن نتائج الانتخابات؛ جعل مؤيديه يعتقدون أن العملية الديمقراطية تشكل تهديدا للبلاد.

خطاب تحريضي

واستشهد التقرير بخطاب ترامب الذي وجهه لأنصاره قبيل الاقتحام، حيث حثهم على التوجه إلى الكونغرس.

وذكر التقرير أنه رغم اقتراح الرئيس على أنصاره التوجه إلى الكونغرس بشكل سلمي، فإن المضمون العام لخطابه كان تهديدا، وهو ما فهمه مؤيدوه.

الجدير ذكره، أنه قبل عدة أيام شهدت واشنطن أحداثاً غير مسبوقة بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة لمنع التصويت على منح الثقة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، في حين كشفت مقاطع فيديو متابعة ترامب لهذا الحدث واتهم بأنه المحرض الرئيسي له.

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