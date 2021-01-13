بالفيديو: باريس سان جيرمان يُتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا

تُوج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بطلاً لكأس السوبر الفرنسي على حساب منافسهِ القوي مارسيليا، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “ملعب بولار دولولي”.

هدفي التتويج باللقب

وجاء الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة ال 39 عن طريق المهاجم الأرجنتيني “ماورو إيكاردي” 27 عاماً في شباك أولمبيك مارسيليا، بينما جاء الهدف الثاني من ضربة جزاء بواسطة اللاعب المهاري البرازيلي “نيمار دا سيلفا” 28 عاماً، سجلها في الدقيقة ال 85 من أجواء أحداث المباراة بين الفريقين.

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🔟 لقب عاشر في كأس الأبطال 🏆

8️⃣ الثامن توالياً 🙌 🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Ckj9xAhV9X — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 13, 2021

وبينما جاء هدف الوحيد لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي” ديميتري باييت” 33 عاماً في الدقيقة ال 89 من المباراة، ليفوز فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” بهدفين مقابل هدف وحيد ويُتوج للمرة الثامنة على التوالي بكأس السوبر الفرنسي.

ونجح مدرب باريس سان جيرمان الجديد “ماوريسيو بوتشيتينو” في التتويج بالبطولة الأولى في مسيرته التدريبية مع الفريق الباريسي، بعد 12 يوماً من توليه قيادة الفريق، محققاً اللقب العاشر في تاريخ الباريسيين من كأس السوبر الفرنسي.

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