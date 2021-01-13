فريق باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر الفرنسي
فريق باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر الفرنسي
Videoرياضة

بالفيديو: باريس سان جيرمان يُتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا

كتب وطن
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تُوج فريق الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بطلاً لكأس السوبر الفرنسي على حساب منافسهِ القوي ، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “ملعب بولار دولولي”.

هدفي

وجاء الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة ال 39 عن طريق المهاجم الأرجنتيني “ماورو إيكاردي” 27 عاماً في شباك أولمبيك مارسيليا، بينما جاء الهدف الثاني من ضربة جزاء بواسطة اللاعب المهاري البرازيلي “ دا سيلفا” 28 عاماً، سجلها في الدقيقة ال 85 من أجواء أحداث المباراة بين الفريقين.

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وبينما جاء هدف الوحيد لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي” ديميتري باييت” 33 عاماً في الدقيقة ال 89 من المباراة، ليفوز فريق باريس سان جيرمان ” ” بهدفين مقابل هدف وحيد ويُتوج للمرة الثامنة على التوالي بكأس السوبر الفرنسي.

ونجح مدرب باريس سان جيرمان الجديد “ماوريسيو بوتشيتينو” في التتويج بالبطولة الأولى في مسيرته التدريبية مع الفريق الباريسي، بعد 12 يوماً من توليه قيادة الفريق، محققاً اللقب العاشر في تاريخ الباريسيين من كأس السوبر الفرنسي.

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