نقلت وسائل إعلام سعودية عن الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض بالسعودية، الرائد خالد الكريديس، قوله إن وزارة الداخلية تعاملت مع مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق شجاراً بالأسلحة البيضاء وقع بين مجموعة من الأشخاص في الرياض.

وأوضح الرائد الكريديس أن إجراءات الاستدلال والبحث والتحري من قبل الجهات المختصة في شرطة الرياض، نتج عنها تحديد هوية الأشخاص الظاهرين بالمقطع والقبض عليهم.

#شرطة_الرياض تلقي القبض على مواطن و 3 أشخاص من الجنسية اليمنية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل أثناء حدوث مشاجرة بينهم واعتداء بأسلحة بيضاء. pic.twitter.com/4Eo5gXN7SS — طرق الرياض (@Ruh_Rd) January 13, 2021

3 يمنيين وسعودي

وأوضح أن 3 منهم من جنسية يمنية، وشخص سعودي، وتم توقيفهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بين الحين والآخر مقاطع فيديو مماثلة، توثق أحداثاً وشجارات تقع في مناطق متعددة من البلاد.

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ويعاقب القانون السعودي على جريمة الشجار و الاعتداء كما يمنع اقتناء الأسلحة إلا بموجب ترخيص قانوني.

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