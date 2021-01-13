شرطة الرياض
شرطة الرياض
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“بالسيوف والسنج”.. “شاهد” حرب شوارع في الرياض ومقطع فيديو استنفر قوات الأمن

كتب وطن
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نقلت وسائل إعلام سعودية عن الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة بالسعودية، الرائد خالد الكريديس، قوله إن وزارة الداخلية تعاملت مع مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق شجاراً بالأسلحة البيضاء وقع بين مجموعة من الأشخاص في الرياض.

وأوضح الرائد الكريديس أن إجراءات الاستدلال والبحث والتحري من قبل الجهات المختصة في شرطة الرياض، نتج عنها تحديد هوية الأشخاص الظاهرين بالمقطع والقبض عليهم.

 3 يمنيين وسعودي

وأوضح أن 3 منهم من جنسية يمنية، وشخص سعودي، وتم توقيفهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية بين الحين والآخر مقاطع فيديو مماثلة، توثق أحداثاً وشجارات تقع في مناطق متعددة من البلاد.

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ويعاقب القانون السعودي على جريمة الشجار و الاعتداء كما يمنع اقتناء الأسلحة إلا بموجب ترخيص قانوني.

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