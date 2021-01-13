الموت يفجع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهذا ما جاء في بيان للديوان الملكي

فجع الموت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بوفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

جاء ذلك وفق بيان عاجل للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية، وقالت فيه إن الأمير خالد بن عبدالله توفاه الله.

وتابع البيان أن صلاة الجنازة على الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن ستكون غدا الخميس.

من هو الأمير خالد بن عبدالله؟

الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد آل سعود، هو أمير من الأسرة الحاكمة مواليد 1937، وهو ابن أخ الملك عبد العزيز وزوج ابنته الجوهرة.

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وكان الأمير خالد رئيس ومدير شركة أميانتيت العربية السعودية حتى 8 فبراير 2009، كما عمل رئيسا لمجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية حتى 8 فبراير 2009 التي تعمل في مجال تصنيع وبيع مختلف أنواع الأنابيب والمنتجات المتعلقة بالهندسة.

ولد الأمير خالد في الطائف، في عام 1937، ودرس التاريخ في أمريكا والرياض، عمل فترة في وزارة الشؤون الخارجية، ومارس الأعمال التجارية، وهو رئيس شركة موارد القابضة ورئيس مجلس إدارتها.

ومعروف أن الأمير خالد هو مالك مجموعة شبكات أوربت الاعلامية قبل انضمامها إلى شوتايم ارابيا لتصبح شبكة أوربت شوتايم.

كما يعد الأمير خالد بن عبد الله من أعرق ملاك الخيل في العالم ويمتلك عدة مزارع في أوروبا وأمريكا وهو مؤسس ومالك إمبراطورية مزرعة “جود مونت” لإنتاج الخيول العالمية، ويشارك باستمرار في البطولات الدولية.

وحققت جياده على مدى أكثر من ثلاثين عاما إنجازات متواصلة على المضامير الأوربية والأمريكية، ويعد أفضل منتج في أوروبا ويتسابق ملاك الخيل على اقتناء إنتاج مزرعته من الخيول نظرا لما تملكه من سلالات قل أن تجد لها مثيلا في العالم.

وحازت اسطبلات جودمونت فارم على ما يقارب 75٪ من بطولات أكبر سباقات العالم في العام 2010 الموافق للعام 1432.

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