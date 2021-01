اللقب التاسعة في مشورها .. “أرينا سابالينكا” تُتوج ببطولة أبو ظبي لتنس السيدات

حققت لاعب التنس البيلاروسية “أرينا سابالينكا” 22 عاماً، التتويج بلقب بطولة أبو ظبي لكرة المضرب “تنس السيدات”، بعد فوزها على اللاعبة الروسية “فيرونيكا كوديرميتوفا” 23 عاماً، في مجموعتين جمعت كلا المتسابقتين بنتيجة 6-2 في غضون ساعة ودقيقتين تقريباً، والتي أقيمت في إمارة أبو ظبي مساء اليوم الأربعاء.

اللقب التاسع للبيلاروسية

ويعد هذا اللقب التاسع للاعب التنس العالمية ” سابالينكا” رغم صغر سنها، خلال مسيرتها الاحترافية في عالم كرة المضرب للنساء، بينما فشلت اللاعب المنافسة لها ” كوديرميتوفا” في تحقيق أول ألقابها بعد التأهل إلى الدور النهائي إلى إحدى البطولات للاعبات المحترفات في كرة التنس على مستوى العالم.

15th consecutive win

3rd title in a row

9th title overall 🏆@SabalenkaA defeats Kudermetova 6-2, 6-2 for the title!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/MX6Od7P3xZ

