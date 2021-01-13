اللقب التاسعة في مشورها .. “أرينا سابالينكا” تُتوج ببطولة أبو ظبي لتنس السيدات

حققت لاعب التنس البيلاروسية “أرينا سابالينكا” 22 عاماً، التتويج بلقب بطولة أبو ظبي لكرة المضرب “تنس السيدات”، بعد فوزها على اللاعبة الروسية “فيرونيكا كوديرميتوفا” 23 عاماً، في مجموعتين جمعت كلا المتسابقتين بنتيجة 6-2 في غضون ساعة ودقيقتين تقريباً، والتي أقيمت في إمارة أبو ظبي مساء اليوم الأربعاء.

البيلاروسية آرينا سابالينكا تتوج ببطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات..

تفوقت على الروسية كوديرميتوفا بمجموعتين دون رد في المباراة النهائية pic.twitter.com/3wuewCEkw0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 13, 2021

اللقب التاسع للبيلاروسية

ويعد هذا اللقب التاسع للاعب التنس العالمية ” سابالينكا” رغم صغر سنها، خلال مسيرتها الاحترافية في عالم كرة المضرب للنساء، بينما فشلت اللاعب المنافسة لها ” كوديرميتوفا” في تحقيق أول ألقابها بعد التأهل إلى الدور النهائي إلى إحدى البطولات للاعبات المحترفات في كرة التنس على مستوى العالم.

15th consecutive win

3rd title in a row

9th title overall 🏆@SabalenkaA defeats Kudermetova 6-2, 6-2 for the title!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/MX6Od7P3xZ — wta (@WTA) January 13, 2021

يشار إلى أن لاعب التنس ” سابالينكا”، بهذا التتويج تتقدم إلى المركز السابع على مستوى اللاعبات المحترفات لكرة المضرب “التنس” في العالم الأكثر حصول والتتويج بالألقاب، التي من المقرر نشرها في التصنيف الأسبوع المقبل.

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