لاعب التنس أرينا سابالينكا
لاعب التنس أرينا سابالينكا
Videoرياضة

اللقب التاسعة في مشورها .. “أرينا سابالينكا” تُتوج ببطولة أبو ظبي لتنس السيدات

كتب وطن
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حققت لاعب التنس البيلاروسية “أرينا سابالينكا” 22 عاماً، التتويج بلقب بطولة أبو ظبي لكرة المضرب “تنس السيدات”، بعد فوزها على اللاعبة الروسية “فيرونيكا كوديرميتوفا” 23 عاماً، في مجموعتين جمعت كلا المتسابقتين بنتيجة 6-2 في غضون ساعة ودقيقتين تقريباً، والتي أقيمت في إمارة أبو ظبي مساء اليوم الأربعاء.

اللقب التاسع للبيلاروسية

ويعد هذا اللقب التاسع للاعب التنس العالمية ” سابالينكا” رغم صغر سنها، خلال مسيرتها الاحترافية في عالم كرة المضرب للنساء، بينما فشلت اللاعب المنافسة لها ” كوديرميتوفا” في تحقيق أول ألقابها بعد التأهل إلى الدور النهائي إلى إحدى البطولات للاعبات المحترفات في كرة التنس على مستوى العالم.

يشار إلى أن لاعب التنس ” سابالينكا”، بهذا التتويج تتقدم إلى المركز السابع على مستوى اللاعبات المحترفات لكرة المضرب “التنس” في العالم الأكثر حصول والتتويج بالألقاب، التي من المقرر نشرها في التصنيف الأسبوع المقبل.

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