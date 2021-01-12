ردّ ناشطون يمنيون على مقطع فيديو مصور لأحد مواطنيهم، يتهم فيه سلطنة عُمان بوقوفها بجانب قوات الحوثي اليمنية، ودعمها لتدمير اليمن وتعزيز الحرب داخله.

الأمر الذي نفاه هؤلاء النشطاء، معتبرين ما جاء في حديث ذلك الشخص مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة، وهي مواقف موجهة من دولة الإمارات من أجل النيل من السلطنة.

اليمني زعم دعم سلطنة عمان للحوثيين

وقال المواطن اليمني خلال مقطع الفيديو المتداول والذي تسبب بموجة من الجدل ورصدته (وطن)، موجهاً الشتائم والاتهامات لعُمان بما نصّه: “عمان الحقارة والسفالة والانحطاط، عمان التي تدعم الحوثي بكل ما أوتيت من قوة”

#عمان الحقارة والنذالة والانحطاط عمان التي تدعم الحوثي بكل قوتها pic.twitter.com/AAJsuWqZ1D — هشام رشيد (@hesham_rasheed) January 8, 2021

وتابع في افتراءاته ومزاعمه:”عمان التي لولاها لما استطاع الحوثي أن يصل لسفراء الدول الأجنبية والأوروبية والسفير الأميركي ويروح لمجلس الأمن ويقابل الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن، كل هذا يحصل بسبب عمان، يخرجوا من صنعاء لعمان، ومن عمان للعالم الخارجي”.

تهريب السلاح والصواريخ والطائرات المسيرة

واستطرد: “لولا عمان الحوثي ما استطاع تهريب السلاح والصواريخ والطائرات المسيرة، ولولا عمان ما استطاع الحوثي تهريب الخبراء الإيرانيين يجيبهم من طهران لعمان ومن عمان لصنعاء.

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وزاد متهما سلطنة عمان بخيانة اليمنيين زاعما :”بعدين عمان تيجي تدعي أنها تقف مع الشعب اليمني، كذابين، أقسم بالله أنهم يدعموا الحوثي بشكل غير طبيعي، وهذه الأيام الحوثيين يحاولوا يستقطبوا المؤثرين والناشطين، ولولا عمان ولولا تخاذل بعض دول التحالف، لكان حال جيش الشرعية الآن في صنعاء”

وزعم المواطن اليمني أن عُمان تدعم الحوثي، الذي قام بقتل اليمنيين وتشريد النساء والأطفال، وكل جريمة يقوم بها الحوثي تشارك فيها عمان وتدعمه فيها.

وقال متوعدا:” وكما وقفتم مع من شرد نساءنا وأطفالنا، سنقف مع من سيشرد نسائكم وأطفالكم، وسنرد لكم الصاع صاعين.”

ردود فعل غاضبة على الفيديو

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث اليمني المسيء لسلطنة عمان، معتبرين أن ما جاء فيه لا يمثل طبيعة الموقف الذي يحمله الشعب اليمني تجاه عُمان، ومؤكدين أن كل تلك الكلمات والحملات التي تقودها الإمارات ضد عُمان هي تعبر عن طبيعة الأجندة السياسية لها، لا عن مكنون الشعب اليمني.

هذا يمثل المرتزقة فقط — Ahmedhashdy (@ahmedhashdy) January 11, 2021

عمان الأخ الكريم والصديق الحميم والجار الرحيم ومن يقول غير ذلك فهو شيطانا رجيم — احمد بن صالح المنيعي (@kLH4mjRxVmhx6TU) January 11, 2021

وفي ذلك السياق قال أحد المغردين :”الشيء الذي يجب أن يعرفه العمانيين جميعا، وهو أن كل الشعب اليمني ليس له مع عُمان أي خلاف لا سياسي ولا طائفي ولا أي خلاف،لكن كل ماترونه من كلام ضد عمان هو لمجموعة تستلم اموال من الامارات مقابل هذا الهجوم وهذه التُّهم ،كلهم تابعين للامارات وبعضهم الان في ابوظبي ويكيل من التهم ضد عمان”.

الشي الذي يجب ان يعرفه العمانيين جميعا ،وهو ان كل الشعب اليمني ليس له مع عُمان اي خلاف لاسياسي ولاطائفي ولا اي خلاف ،لكن كل ماترونه من كلام ضد عمان هو لمجموعة تستلم اموال من الامارات مقابل هذا الهجوم وهذه التُّهم ،كلهم تابعين للامارات وبعضهم الان في ابوظبي ويكيل من التهم ضد عمان — Maher_Alsqqaf (@maher_611) January 11, 2021

فيما علق مغرد يمني آخر حول المقطع وقال: “سلطنة عُمان، قيادة حكيمة، وشعب أصيل وراقي مواقفها مشرفة، ومبادئها ثابتة ليس منا من يقدح في حق عمان وشعبها الحر، إلا من كان مرتزق سفيه، مدفوع الأجر مسبقاً. لذا لا تلتفت لمثل هذا الإمعة، والرد عليه يزيده تمادي وسفه، ونباحه على القافلة لن يوقفها. تحيا عمان المحبة والسلام والخير.”

سلطنة عُمان، قيادة حكيمة، وشعب أصيل وراقي

مواقفها مشرفة، ومبادئها ثابتة

ليس منا من يقدح في حق عمان وشعبها الحر، إلا من كان مرتزق سفيه، مدفوع الأجر مسبقاً.

لذا لا تلتفت لمثل هذا الإمعة، والرد عليه يزيده تمادي وسفه، ونباحه على القافلة لن يوقفها.

تحيا عمان المحبة والسلام والخير. — نبيل أبو ياسر (@nabilqassim2012) January 11, 2021

الإمارات تحرض

وتستمر دولة الإمارات بحشد الرأي العام العربي واليمني ضد سلطنة عُمان، وضد كل دول المنطقة التي لا تقاتل في خندقها الخبيث، والذي يرمي لنهب مقدرات الدول، واستجلاب خيراتها لصالح الإمارات فقط.

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وما حرب الإمارات على اليمن وقتلها لمئات المدنيين منذ بدء العدوان، إلا دليلاً على البرنامج الإماراتي، الذي لا يرمي سوى للقتل والنهب، وشيطنة البلدان المجاورة بلا أي ذنب.

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