هند القحطاني يجن جنونها بعدما صوّرت ابنتها بطريقة فاضحة وتتهم هؤلاء!

اتهمت الناشطة السعودية هند القحطاني منتقدي تصويرها لابنتها من الخلف، بأنهم “بقايا الصحوة” وأصحاب الفكر الإخونجي.حسب تعبيرها

وهاجمت هند القحطاني منتقديها بشراسة، وقالت بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة، يا أصحاب الفكر الإخونجي؛ أجسادنا ليست عورة، إيش تبغون بالظبط!”.

وتابعت هند القحطاني: “تبغون نقصص لحومنا وشحومنا عشان تصير أجسامنا مثل المساطر عشان نرضيكم”.

وأضافت: “يعني لو كانت أجسامنا مثل المسطرة وقتها أجسادنا ليست بعورة، لكن إذا كانت أجسادنا أنثوية لا وقتها أي حركة نسويها تُحسب علينا وحنا نقصد إثارة الفتنة والغرائز”.

وكانت هند القحطاني قد أثارت الجدل حول طريقة تعاملها مع أطفالها، وذلك بعدما ظهرت وهي في أحد المحالات برفقة ابنتها أروى التي بدا أنها متفاجئة حين قامت والدتها بتصويرها من الخلف، لاستعراض مؤخرتها، ما أثار استياء الفتاة التي لم تكمل عامها الـ16 بعد.

مُغردون يتداولون مقطع لـ"رؤى" أبنة #هند_القحطاني ويبدو أنها متضايقة من تصوير والدتها لها من الخلف pic.twitter.com/Ri87xCtyD2 — إيجاز المشاهير (@MzzEtc) January 10, 2021

وأثار قيام هند القحطاني بتصوير مؤخرة ابنتها بتلك الطريقة غضب الناشطين الذين استنكروا ما تفعله مع ابنتها المراهقة من تدمير لهويتها وإقحامها في عالم الإغراء والابتذال والمتاجرة بجسد ابنتها وخدش براءتها من أجل الشهرة فقط.

“رقص لابن سلمان”

وأثارت هند القحطاني ضجةً واسعةً بفيديو رقص أهدته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وظهرت هند القحطاني مرتديةً فستاناً ضيقاً أظهر مفاتنها، وهي ترقص وتستعرض مؤخرتها أمام الكاميرا على انغام أغنية “الله ينصرك يا محمد” التراثية .

هند القحطاني تبدو في قمة الطرب : الله ينصرك يامحمد .. pic.twitter.com/M78rSnekPq — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 9, 2021

كما استعرضت هند القحطاني جسدها بالزي العسيري، حيث ارتدت عباءة قصيرة بتصميم يعود إلى منطقتها التي نشأت بها، وأسفلها بنطلون جينز، وكشفت صدرها وشاركت جمهورها الفيديو في أثناء سيرها.

وتعد هند القحطاني، ناشطة سعودية على مواقع التواصل، تنتمي إلى عسير جنوب السعودية، وتحديداً إلى سراة عبيدة في جنوب السعودية.

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