قررت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر الذي فرضته على رحلات الطيران القطري إلى مصر وفتح المجال الجوي، وذلك وفق ما أعلن رئيس سلطة الطيران المدني، أشرف نوير، بعد أيام من استقبال القاهرة وزير المالية القطري، بحيث تكون مصر آخر دولة من دول الحصار تصدر هذا القرار.

استئناف الحركة الجوية

وقال نوير، في تصريحات لصحيفة “الأهرام” الحكومية، إن القرار يعطي الحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وشركات الطيران القطري استئناف الحركة الجوية وارسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها”.

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وأشار نوير، إلى أن القرار ينص على إنهاء الحظر الجوي المفروض على الدوحة والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي، مضيفاً: “سلطات الطيران المدني المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية فجر اليوم”.

تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية

وأشار الدكتور نوير، إلى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء.

وقبل عدة أيام، أكدت هيئة الطيران المدني المصرية، أن الطائرة التي أقلت الوفد القطري إلى القاهرة حاصلة على موافقة دبلوماسية، قائلةً: “هناك نوعان من التصديقات التي تحصل عليها الطائرات، تصديق خاص من سلطة الطيران، وآخر دبلوماسي من وزارة الخارجية، وهذه الطائرة وقعت في نطاق التصديق الدبلوماسي”.

قرارات 2017

وأشارت الهيئة، إلى أن مصر أصدرت قراراً بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط في يوليو عام 2017.

وأوضحت أنه خلال هذه الفترة كانت تسمح لشركات الطيران والطائرات غير المسجلة في قطر بالهبوط في مصر بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني، متابعةً: “لا صحة لما يتم تداوله حول فتح مصر المجال الجوي أمام الطائرات القطرية، حيث لم يصدر حتى الآن أي قرار بشأن رفع الحظر عن الطيران القطري”.

الجدير ذكره، ان دول الحصار الأربع رفعت بشكل متتابع حظر الطيران المفروض على قطر منذ إعلان الحصار عام 2017، فيما فتحت السعودية والإمارات والبحرين الحدود الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة خلال الأسبوع الماضي.

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