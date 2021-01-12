ردّت الإعلامية والمذيعة البارزة بقناة الجزيرة غادة عويس، على تغريدة كتبها الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تحدث فيها حول إجراء قامت به أبو ظبي تجاه دولة قطر، بعد اتفاق المصالحة الخليجية الأخير.

مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله

ونشر الأكاديمي الإماراتي في تغريدته التي ردت عليها عويس، خبراً مفاده أن أبو ظبي أضافت دولة قطر للقائمة الخضراء التي تعفي “الأشقاء” في دولة قطر من العزل الصحي حين زيارة الإمارات، حسب قوله.

خبر قليل في كلماته كبير في دلالاته: أبوظبي تضيف #قطر للقائمة الخضراء التي تعفي الأشقاء والزوار من قطر الزيارة دون الحاجة للعزل الصحي.

https://t.co/pL2tHIz5nK — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 12, 2021

غادة عويس تحرج المستشار الاماراتي

لتقوم غادة عويس بمعاودة مشاركة تغريدة الأكاديمي الإماراتي وتعلق عليها بتساؤل قالت فيه:”هل هذا يعني انك ستعود للظهور ضيفاً بالجزيرة دكتور مثلما ظهرت معي بما وراء الخبر قبل الحصار بشهور قليلة؟ لم نعد “أشرار” أليس كذلك؟”.

هل هذا يعني انك ستعود للظهور ضيفاً بالجزيرة دكتور مثلما ظهرت معي بما وراء الخبر قبل الحصار بشهور قليلة؟ لم نعد "أشرار" أليس كذلك؟ https://t.co/frfcPTrTOP — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 12, 2021

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تساؤل الإعلامية بقناة الجزيرة غادة عويس الذي وجهته للأكاديمي الإماراتي، الذي لم ينفك طوال سنوات الحصار على قطر من كيل سموم الفرقة والكراهية بين البلدين.

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ردود فعل وتعليقات غاضبة

وعلق أحد المغردين على تغريدة عويس قائلاً: “الكاتب الأجير لا يصنع فكراً، ولا يحمي وطناً، ولا يجلب ولاء ولا يُهيّب خصماً، يكتب إذا خاف وطَمِع، ويتنكر إذا أمِن وشبع. فك الله اسر الشيخ الطريفي”.

الكاتب الأجير لا يصنع فكراً، ولا يحمي وطناً، ولا يجلب ولاء ولا يُهيّب خصماً، يكتب إذا خاف وطَمِع، ويتنكر إذا أمِن وشبع.

فك الله اسر الشيخ الطريفي — ‏﮼نصري،الغبابشة (@NasriGabossh) January 12, 2021

فيما غرد معلق آخر حول تغريدة غادة عويس قال فيها إن “هؤلاء الاشخاص يؤمنون بأن الاعلام يجب ان يكون مطبلا لانهم تربوا على العبودية والطاعة العمياء حتى وان كانت فما لا يرضي الله”

هؤلاء الاشخاص يؤمنون بأن الاعلام يجب ان يكون مطبلا لانهم تربوا على العبودية والطاعة العمياء حتى وان كانت فما لا يرضي الله لذا عندما يجدون اعلاميا حراً يتحدث بما يراه جديرا بالذكر حتى وان كان انتقادا لاذعا-يثيرون عليه ويتهمونه بكل التهم لكي يؤثرون عليه ويضمونه لجماعة عبادة السيد — Mut3ib (@Mut3ib1) January 12, 2021

وتابع:”لذا عندما يجدون إعلاميا حراً يتحدث بما يراه جديرا بالذكر حتى وإن كان انتقادا لاذعا-يثيرون عليه ويتهمونه بكل التهم لكي يؤثرون عليه ويضمونه لجماعة عبادة السيد”.

اتفاق المصالحة

وشهدت الأيام الماضية، ما قبل وبعد اتفاق المصالحة الخليجية، حالة من الهجوم المنظم، شنّه ذباب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الالكتروني، ضد الإعلامية بقناة الجزيرة غادة عويس، وعدد من زملائها الإعلاميين.

وذلك ضمن الحرب الإعلامية التي لم تتوقف من قبل أبو ظبي تجاه قطر وإعلامها.

وفي الخامس من يناير 2021، كانت وقائع القمة الخليجية الواحدة والأربعين في مدينة العلا السعودية، والتي بعدها تم الإعلان عن المصالحة الخليجية بين السعودية وقطر، والتي استمرت منذ العام 2017، بعد أن قامت المملكة والإمارات والبحرين ومعهم مصر، باستعداء دولة قطر بدعوى دعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة جملة وتفصيلاً.

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