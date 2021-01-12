كويتية “قاصر” رفضت تحرش شابين بها فعاقبوها مع والدها وهذا ما حدث وأثار غضب الكويتيين!

أثارت مواطنة كويتية، جدلاً واسعاً، بين المغردين حين روت ما تعرضت له ابنتها القاصر من تحرش وعنف في مكان عام، بالقرب من منتزه المشرف بمنطقة الواحة في محافظة الجهراء بالكويت.

تفاصيل القضية

وكتبت المواطنة التي تدعى “شروق” ما حدث مع ابنتها بتغريدة رصدتها “وطن” عبر “تويتر”، قالت فيها: “ابنتي عمرها 13 عاماً، قبل يومين كانت بممشى مشرف مع أبناء عمها فتحرش بها شابين أعمارهم 18 عاماً”.

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وتابعت “شروق”: “حين لم تعرهم ابنتي اهتماماً قاموا بسحبها من شعرها، فاتصلت بوالدها”.

مشادة حصلت بين الاب والمتحرشين

وأشارت المواطنة الكويتية إلى أن مشادة حصلت بين زوجها والشابان المتحرشان، فقام أحدهم بسحب سكينة وطعن زوجها بها وهربوا، تم تسجيل قضية ضدهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم، بحسب قولها.

بنتي عمرها ١٣ قبل يومين كانت بممشى مشرف مع عيال عمها تحرشوا فيها اثنين شباب اعمارهم ١٨ تقريبا و لما ما عطتهم ويه سحبوها من شعرها دقت على ابوها و ياها و صار شد بالكلام

المهم ان واحد من الشباب طلع سچينة و طعن ابو اليهال بيده و انحاشوا

تسجلت قضية و انصادوا الشباب امس — التويتريستا شروق (@SHOROUUUQ) January 12, 2021

غضب في الكويت

وانتشرت تغريدة المواطنة “شروق” على نطاق واسع، وسط مطالبات بإيقاف مسلسل العنف في شوارع الكويت، وعقاب الشباب أمام العامة، وعدم التراخي معهم، مُطالبين زوجها بعدم التنازل عن القضية.

اذا تمت معاقبة من يتجاوز بشكل علني وامام العامة

وبقسوة ستختفي هذه المظاهر . — ‏﮼خالد،عبدالرحمن،العبدالله (@O_KHALID1) January 12, 2021

أتمنى إتخاذ فيهم أقسى العقوبات وعدم التراخي علشان ماتكثر هالظواهر وتقل هيبة الأمن والسيطرة — خالد الخياري. (@K_Alkhyari) January 12, 2021

قلة تربيه والله 💔 — ‏أ.نواف العنزي✦ (@nawaf_al3nzi93) January 12, 2021

اذا كان في قانون صارم و يتطبق على هؤلاء الناس ، ماراح نشوف هالعنف مره ثانيه — R7 👑 (@Redamo7amed7) January 12, 2021

من امن العقوبة اساء الادب — نجم ⚡️ (@4yop4) January 12, 2021

ما فيه خير زوجها اذا تنازل عنهم — تخاييل علوى 🦋 (@t5ayeeel305) January 12, 2021

أغرب تحرش في الكويت

وسبق أن شهدت الكويت واقعة تحرش غريبة من نوعها، وأثارت جدلا حينها بسبب رد الفعل المستغرب والغير متوقع من الفتاة المُتحرش بها.

حيث قامت فتاة كويتية بإهانة رجل أمن من مرور حولي دون مبرر مقنع، رغم أنها استغاثت به لإنقاذها من المتحرش في البداية إلا أنها في الوقت ذاته قامت بإهانته لسبب غريب.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الأنباء” المحلية وقتها، فقد تقدم شرطي من المرور إلى تسجيل قضية إهانة ضد فتاة في مركز السالمية.

وقال في البلاغ، إنه وفيما تشير عقارب الساعة إلى 7.50 دقيقة قبل بدء الحظر، استوقفته فتاة وأبلغته أن شخصًا يتحرش بها، فما كان من الشرطي إلا أن طلب من الفتاة أن ترشده عن الشخص المتحرش.

وأوضح الشرطي أنه وفيما كان يتوجه إلى الشخص لضبطه على خلفية ما ذكرته الفتاة، فوجئ بها تطلب منه أن يترك المتحرش ليذهب إلى حال سبيله.

وأضاف أنه فوجئ بالفتاة تقوم بالصراخ عليه وتتلفظ بعبارات غير لائقة، وأكد رجل الأمن وجود شهود على واقعة الإهانة التي تعرض لها.

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