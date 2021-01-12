“شاهد” ناقدة كويتية تفضح هيفاء وهبي وابنتها “زينب” بعدما خدعوا الجمهور وهذا ما حدث في الكواليس

أثارت الناقدة الكويتية ليلى أحمد، جدلاً واسعاً بعدما كشفت طبيعة علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بابنتها الوحيدة زينب فياض، وقالت إنها مجرد “شو إعلامي” للتسويق.

ليلى أحمد تكشف التفاصيل

وقالت ليلى أحمد خلال ظهورها عبر برنامج “عالسيف” على قناة atv إنه لا يوجد دليلاً على وجود قطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها، مضيفة: “أعتقد أن سبب وصول عدد متابعين زينب إلى 833 ألف متابع عبر انستجرام، فقط لأنها ابنة هيفاء وهبي وتشبهها ولديها إطلالة وحلاوة وخفة دم هيفاء وأيضاً ناضجة وتقيلة مو مخروشة”.

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وتابعت ليلى أحمد: “هما غير منقطعتان عن بعض وما يحدث جزء من التسويق والماركتنج، فالبنت حرة وكبيرة وهيفاء مستقلة وقادرة على أن تتواصل مع ابنتها”.

وأردفت: ” كما أن هيفاء وهبي على الصعيد الإنساني معروفة إنها كريمة وطيبة وإنسانة دمها خفيف والعرق المصري فيها”.

تذكروا كلامي

واسترجعت ليلى أحمد بعض المواقف التي تؤكد صحة كلامها، وقالت: “إظهار القطيعة بتيجي بحق زينب إنها عاقة لأمها ومو متواصلة معاها خلتها عصبت مرة وطالبت المهاجمين لها بأ يتوقفوا عن ذلك لأنها قطعة من والدتها والعكس وأنها غير عاقة لوالديها”.

واختتمت مؤكدة: “إذن الموضوع ماركيتنج وهما يتواصلون من غير ما يظهرون لأنه لا يوجد أي مبرر للقطيعة وهيفاء تدعم ابنتها ولا يوجد منطق لاستمرار القطيعة وهي صغيرة ممكن لكنها كبرت”.

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زينب فياض تنتقد والدتها هيفاء وهبي

وسبق أن أثارت زينب فياض جدلا واسعا بتصريحاتها الأخيرة عن والدتها هيفاء وهبي، وأشادت بها مؤكدة أنها السبب وراء شعبيتها على مواقع “التواصل الاجتماعي.

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وأكدت زينب فياض حينها في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”، على فضائية “إم بي سي 4” أن كل الذي يتابعونها على “السوشيال ميديا” بسبب والدتها.

وقالت: “الله إذا أحب عبدا حبب عباده فيه… وعباده يحبون أمي”.

كما انفعلت زينب فياض في إحدى المرات على متابعة، تمنت الموت لوالدتها، فما كان منها إلا أن ردت عليها بقسوة.

حيث كتبت المتابعة لابنة هيفاء وهبي تعليقاً قال فيه عن انفجار مرفأ بيروت: “يا ريت ماتت وخلصنا من قرفها لأمها”، فردت عليها في الحال قائلة لها: “إن شاء الله يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي”.

وزينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما. ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

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