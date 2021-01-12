“شاهد” لقاء مؤثر بين طفل قطري مع أمه السعودية لأول مرة منذ 2017

نشرت قناة “الإخبارية” السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة لقاء طفل قطري بوالدته السعودية في أول طائرة وصلت من قطر إلى الرياض بعد المصالحة السعودية القطرية.

خالد احتضن والدته لأول مرة منذ 2017

ويظهر بالفيديو الطفل القطري الذي يُدعى “خالد”، وهو يحتضن والدته التي كانت تبكي من الفرحة، بينما تسأل المُراسلة عن شعورها، فيُجيب شقيق الأم، بأنه شعور لا يوصف وأن الطفل وصل لوحده إلى والدته بعد 4 سنوات من الحرمان، وفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين المملكة وقطر، ونجاح اتفاق العلا بين دول مجلس الخليج، يوم الثلاثاء الماضي.

طفل قطري بشوف إمو السعوديه بعد اربع سنوات pic.twitter.com/DxTLb3Jw0t — حاتم اللحام (@hatemallaham) January 11, 2021

الإخبارية تحذف الفيديو

وحذفت قناة “الإخبارية” الفيديو لاحقاً، ما عرضها لهجوم كبير من السعوديين الذين رأوا أنها تسيء إلى سمعة بلادهم بهذه التصرفات، وإظهار المملكة بهذا الفيديو بأنها غير إنسانية في سياستها، وأن حصارها لقطر منذ سنوات أحدث خللاً في الحالات الإنسانية مثل قصة الطفل “خالد”.

من شوي قناة الاخبارية @alekhbariyatv

جابت مقطع طفل قطري يلتقي بأمه السعودية بعد 3 سنوات وحذفوا التغريدة !! اشتكينا لوزارة الاعلام @media_ksa عن هفوات الاعلام ولا فاد .

الآن مالنا إلا الله ثم الملك : اعلامنا ما يواكب الرؤية .@KingSalman — بكربن وائل#الفهد🇸🇦 (@BinWaayal) January 11, 2021

الله يعظم اجرنا ف الاعلام https://t.co/NjO2mujs3C — ‏حـرمـه м̨Ьs̲ 🇸🇦💚 (@sa3odiiah) January 11, 2021

نعم اعلامنا مفلس ولايعلم ماهي ردات فعل اعماله لانه احتمال تجمع هذه الافعال الطائشه من الاعلام وتستخدم ضد الدوله https://t.co/YoXxyf8sev — ناصر (@slateno2002) January 11, 2021

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أول سيارة قطرية تدخل معبر سلوى

وسبق أن أظهرت عدة فيديوهات متداولة لحظة دخول أول سيارة من الدوحة إلى الرياض عبر معبر سلوى البري.

شاهد.. بدء دخول المواطنين القطريين للسعودية بعد إعادة فتح #منفذ_سلوى الحدودي بين البلدين. pic.twitter.com/TAhCkk8dUM — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 9, 2021

وأظهرت مقاطع الفيديو دخول أول سيارة قطرية من معبر سلوى الحدودي، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي جرى الإعلان عنه بين البلدين، حيث فتحت دول الحصار السبت الماضي حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطر.

وقال أول مسافر قطري دخل المملكة: “شعوري طيب وما يوصف، السعودية هي الشقيقة الكبرى والسعودية وقطر بلد واحد أفرحتونا باستقبالكم بالورود”.

الجدير ذكره، أن إدارة الجمارك، أعلنت السبت الماضي جاهزيتها لاستقبال القطريين عبر منفذ سلوى الحدودي، في الوقت الذي قام فيه حرس الحدود بإزالة الحواجز الأسمنتية في عدد من المواقع بمنفذ سلوى.

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