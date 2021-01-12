سيارات قطرية بمعبر سلوى السعودي
سيارات قطرية بمعبر سلوى السعودي
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“شاهد” لقاء مؤثر بين طفل قطري مع أمه السعودية لأول مرة منذ 2017

كتب وطن
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نشرت قناة “الإخبارية” السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة لقاء طفل قطري بوالدته السعودية في أول طائرة وصلت من قطر إلى الرياض بعد المصالحة السعودية القطرية.

خالد احتضن والدته لأول مرة منذ 2017

ويظهر بالفيديو الطفل القطري الذي يُدعى “خالد”، وهو يحتضن والدته التي كانت تبكي من الفرحة، بينما تسأل المُراسلة عن شعورها، فيُجيب شقيق الأم، بأنه شعور لا يوصف وأن الطفل وصل لوحده إلى والدته بعد 4 سنوات من الحرمان، وفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين المملكة وقطر، ونجاح اتفاق العلا بين دول مجلس الخليج، يوم الثلاثاء الماضي.

الإخبارية تحذف الفيديو

وحذفت قناة “الإخبارية” الفيديو لاحقاً، ما عرضها لهجوم كبير من السعوديين الذين رأوا أنها تسيء إلى سمعة بلادهم بهذه التصرفات، وإظهار المملكة بهذا الفيديو بأنها غير إنسانية في سياستها، وأن حصارها لقطر منذ سنوات أحدث خللاً في الحالات الإنسانية مثل قصة الطفل “خالد”.

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أول سيارة قطرية تدخل معبر سلوى

وسبق أن أظهرت عدة فيديوهات متداولة لحظة دخول أول سيارة من الدوحة إلى الرياض عبر معبر سلوى البري.

وأظهرت مقاطع الفيديو دخول أول سيارة قطرية من معبر سلوى الحدودي، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي جرى الإعلان عنه بين البلدين، حيث فتحت دول الحصار السبت الماضي حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطر.

وقال أول مسافر قطري دخل المملكة: “شعوري طيب وما يوصف، السعودية هي الشقيقة الكبرى والسعودية وقطر بلد واحد أفرحتونا باستقبالكم بالورود”.

الجدير ذكره، أن إدارة الجمارك، أعلنت السبت الماضي جاهزيتها لاستقبال القطريين عبر منفذ سلوى الحدودي، في الوقت الذي قام فيه حرس الحدود بإزالة الحواجز الأسمنتية في عدد من المواقع بمنفذ سلوى.

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