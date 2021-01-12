شاهد الفضيحة .. الإماراتيون يسكرون من نبيذ المستوطنات الإسرائيلية!

أسواق الإمارات تستقبل نبيذ المستوطنات .. حيث كشفت القناة العبرية السابعة النقاب عن انطلاق أول شحنة من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين الى الإمارات.

تشمل الشحنة زيت الزيتون والعسل والنبيذ، وتم إرسالها من قبل مصنع نبيذ استيطاني في مستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب رام الله.

تؤكد القناة العبرية ان “عملية تسويق النبيذ بدأت مبكرًا لرجال أعمال وآخرين من دول أجنبية مقيمين في دبي”.

رئيس مجلس مستوطنات الضفة “يوسي دغان” وصف ارسال منتجات المستوطنات إلى الإمارات بأنه “يوم تاريخي” للمستوطنات!.

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أعرب “دغان” عن أمله في نقل منتجات مماثلة لدول عربية أخرى قريبًا، ودعا إلى زيادة البناء الاستيطاني والدفع باتجاه استيطان مليون إسرائيلي في المستوطنات لتبقى كقوة اقتصادية.

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رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وفي إشارةٍ إلى الإمارات لوّح بملاحقة من يتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في المحاكم الدولية.

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