حنفي الجبالي
حنفي الجبالي
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حنفي جبالي رئيسا للبرلمان.. السيسي يكافئ القاضي الذي حكم بسعودية تيران وصنافير

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة عقب إعلان اختيار المستشار حنفي جبالي، الرئيس رقم 51 لمجلس النواب، خلفا لعلي عبدالعال.

حنفي الجبالي

ومعروف عن الجبالي أنه أثناء رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، قضت المحكمة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

عزبة العسكر والقضاة

وصب ناشطون غضبهم على النظام المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي، الذي حول البلاد لـ”عزبة العسكر والقضاة” حسب وصفهم، ودمر جميع مكتسبات ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك.

سخرية واسعة

فيما سخر آخرون من رئيس مجلس النواب السابق علي عبدالعال، واعتبروه كارتا محروقا تخلص السيسي منه بعدما استنفذ فائدته.

حنفي جبالي يفوز في رئاسة مجلس النواب

هذا وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد فاز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب المصري، بحصوله على  508 اصوات من بين 587 صوتا.

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وأواخر يونيو الماضي، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بالإجماع على اختيار المستشار الدكتور حنفي على جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن.

وفي 1 أغسطس 2018، أصدر  السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين حنفي على جبالي، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة «وزير».

ويعد الجبالي من المقربين لدى نظام السيسي وكان يعتمد عليه بشكل كبير في تمرير الأحكام والقوانين، التي تخالف النظام العام ويأمر بها السيسي.

وكان له الدور الأبرز في تمرير حكم سعودية جزيرتي تيران وصنافير وعدم الطعن على الحكم، بتوجيهات من السيسي شخصيا.

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