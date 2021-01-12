ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة عقب إعلان اختيار المستشار حنفي جبالي، الرئيس رقم 51 لمجلس النواب، خلفا لعلي عبدالعال.

يوم السبت، 3 مارس 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا نهائيًا في قضية «تيران وصنافير» برئاسة المستشار #حنفي_جبالي بعدم الاعتداد بجميع الأحكام ببطلان الاتفاقية في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

رئيس مجلس النواب الجديد — [email protected]!ES (@hardies20) January 12, 2021

حنفي الجبالي

ومعروف عن الجبالي أنه أثناء رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، قضت المحكمة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

عزبة العسكر والقضاة

وصب ناشطون غضبهم على النظام المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي، الذي حول البلاد لـ”عزبة العسكر والقضاة” حسب وصفهم، ودمر جميع مكتسبات ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك.

المستشار #حنفي_جبالي من أكبر الخونة اللي موجودين في القضاء، أصبح رئيس #مجلس_النواب .. واللي عمل المستحيل لإفساد كل الأحكام القضائية التي تقر بمصرية #تيران_وصنافير .. حينما كان مُعين من #السيسي رئيس المحكمة الدستورية — Assem (@Assem25Jan) January 12, 2021

عبدالعال الى مزبلة التاريخ كارت وتم حرقة #حنفي_جبالي لن يكون افضل من سابقه فكلهم ……… — M.Ahmed Serag (@ahmedserag14) January 12, 2021

سخرية واسعة

فيما سخر آخرون من رئيس مجلس النواب السابق علي عبدالعال، واعتبروه كارتا محروقا تخلص السيسي منه بعدما استنفذ فائدته.

على عبد العال أخذ أكثر من حقه

فلا تسخنوه #أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) January 12, 2021

حنفي جبالي يفوز في رئاسة مجلس النواب

هذا وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد فاز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب المصري، بحصوله على 508 اصوات من بين 587 صوتا.

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وأواخر يونيو الماضي، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بالإجماع على اختيار المستشار الدكتور حنفي على جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن.

وفي 1 أغسطس 2018، أصدر السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين حنفي على جبالي، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة «وزير».

ويعد الجبالي من المقربين لدى نظام السيسي وكان يعتمد عليه بشكل كبير في تمرير الأحكام والقوانين، التي تخالف النظام العام ويأمر بها السيسي.

وكان له الدور الأبرز في تمرير حكم سعودية جزيرتي تيران وصنافير وعدم الطعن على الحكم، بتوجيهات من السيسي شخصيا.

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