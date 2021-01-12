حنفي جبالي رئيسا للبرلمان.. السيسي يكافئ القاضي الذي حكم بسعودية تيران وصنافير
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة عقب إعلان اختيار المستشار حنفي جبالي، الرئيس رقم 51 لمجلس النواب، خلفا لعلي عبدالعال.
يوم السبت، 3 مارس 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا نهائيًا في قضية «تيران وصنافير» برئاسة المستشار #حنفي_جبالي بعدم الاعتداد بجميع الأحكام ببطلان الاتفاقية في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
رئيس مجلس النواب الجديد
— [email protected]!ES (@hardies20) January 12, 2021
حنفي الجبالي
ومعروف عن الجبالي أنه أثناء رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، قضت المحكمة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
#حنفي_جبالي
يبقي دي المكافأة pic.twitter.com/CHhQS9imDf
— baba bisso (@BasemFouad17) January 12, 2021
عزبة العسكر والقضاة
وصب ناشطون غضبهم على النظام المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي، الذي حول البلاد لـ”عزبة العسكر والقضاة” حسب وصفهم، ودمر جميع مكتسبات ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك.
المستشار #حنفي_جبالي من أكبر الخونة اللي موجودين في القضاء، أصبح رئيس #مجلس_النواب .. واللي عمل المستحيل لإفساد كل الأحكام القضائية التي تقر بمصرية #تيران_وصنافير .. حينما كان مُعين من #السيسي رئيس المحكمة الدستورية
— Assem (@Assem25Jan) January 12, 2021
عبدالعال الى مزبلة التاريخ كارت وتم حرقة #حنفي_جبالي لن يكون افضل من سابقه فكلهم ………
— M.Ahmed Serag (@ahmedserag14) January 12, 2021
سخرية واسعة
فيما سخر آخرون من رئيس مجلس النواب السابق علي عبدالعال، واعتبروه كارتا محروقا تخلص السيسي منه بعدما استنفذ فائدته.
هو عبعال قصر معاكم في حاجة؟! #مجلس_النواب #حنفي_جبالي
— ADAM (@aadam_100) January 12, 2021
على عبد العال أخذ أكثر من حقه
فلا تسخنوه #أبوالتاريخ
— د . محمد الجوادي (@GwadyM) January 12, 2021
حنفي جبالي يفوز في رئاسة مجلس النواب
هذا وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد فاز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب المصري، بحصوله على 508 اصوات من بين 587 صوتا.
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وأواخر يونيو الماضي، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بالإجماع على اختيار المستشار الدكتور حنفي على جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن.
وفي 1 أغسطس 2018، أصدر السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين حنفي على جبالي، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة «وزير».
ويعد الجبالي من المقربين لدى نظام السيسي وكان يعتمد عليه بشكل كبير في تمرير الأحكام والقوانين، التي تخالف النظام العام ويأمر بها السيسي.
وكان له الدور الأبرز في تمرير حكم سعودية جزيرتي تيران وصنافير وعدم الطعن على الحكم، بتوجيهات من السيسي شخصيا.
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