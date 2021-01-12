بالتفاصيل .. الاتحاد الأوروبي يكشف عن أفضل النوادي الأوروبية في عالم كرة القدم

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، عن أفضل 500 فريق في تاريخ قارة أوروبا، وجاء كالعادة فريق ريال مدريد الإسباني ” الملكي” في الصدارة بِ607 نقطة، يليه في المركز الثاني الألماني البايرن ميونيخ “البافاري” برصيد 495 نقطة، ويأتي في المركز الثالث فريق برشلونة الإسباني “الكتالوني” برصيد 459 نقطة، ما بين الفترة من عام 1955م، وحتى العام الماضي 2020م.

إليكم قائمة بأفضل أول (30) فريق حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي “اليويفا” في إحصائية نشرتها مساء يوم الأحد الماضي: