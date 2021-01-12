بالتفاصيل .. الاتحاد الأوروبي يكشف عن أفضل النوادي الأوروبية في عالم كرة القدم

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، عن أفضل 500 فريق في تاريخ قارة أوروبا، وجاء كالعادة فريق ريال مدريد الإسباني ” الملكي” في الصدارة بِ607 نقطة، يليه في المركز الثاني الألماني البايرن ميونيخ “البافاري” برصيد 495 نقطة، ويأتي في المركز الثالث فريق برشلونة الإسباني “الكتالوني” برصيد 459 نقطة، ما بين الفترة من عام 1955م، وحتى العام الماضي 2020م.
إليكم قائمة بأفضل أول (30) فريق حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي “اليويفا” في إحصائية نشرتها مساء يوم الأحد الماضي:
- ريال مدريد: 607 نقطة
- بايرن ميونيخ: 495 نقطة
- برشلونة: 459 نقطة
- مانشستر يونايتد: 380 نقطة
- يوفنتوس: 361 نقطة
- إي سي ميلان: 314 نقطة
- ليفربول: 298 نقطة
- بنفيكا: 287 نقطة
- بورتو: 286 نقطة
- أياكس: 271 نقطة
- دينامو كييف: 255 نقطة
- أرسنال: 245 نقطة
- سيلتيك: 238 نقطة
- تشيلسي: 224 نقطة
- انتر ميلان: 224 نقطة
- أندر لخت: 184 نقطة
- أتلتيكو مدريد: 181 نقطة
- بوروسيا دورتموند: 117 نقطة
- أيندهوفن -: 169 نقطة
- أوليمبك ليون: 167 نقطة
- النجم الأحمر: 165 نقطة
- رينجرز: 164 نقطة
- أوليمبيا كوس: 161 نقطة
- جلطة سراي: 157 نقطة
- باريس سان جيرمان: 156 نقطة
- فالنسيا: 149 نقطة
- وسنبوغ: 147 نقطة
- ستيوا بوخارست: 145 نقطة
- باناثينايكوس: 143 نقطة
- دينامو زغرب: 138 نقطة تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
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