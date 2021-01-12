الناشط السعودي باسل المطيري يثير ضجة بما قاله عن هند القحطاني والزواج منها!

أشعل الناشط السعودي باسل المطيري موجة جدلٍ واسعة بمقطع فيديو طلب فيه الزواج من مواطنته الناشطة هند القحطاني.

وتصدر هاشتاغ (#باسل_بتزوج_هند_القحطاني) موقع تويتر في السعودية خلال الساعات الماضية .

وقال باسل المطيري في الفيديو الذي رصدته “وطن” أنه من متابعي هند القحطاني، مضيفاً:”لو تقبل تتزوجني أنا كان تزوجتها وما عندي أي مشاكل”.

وزاد “المطيري” أن جسد هند القحطاني جميل وهي صادقة مع نفسها والناس كافة (..) سيدة جسمها جميل وأتمنى تتابعني وتتزوجني.

ودعا الجميع إلى الابتعاد عن هند وأن يتركونها وشأنها مع أولادها الصغار، مطالبا المتابعين بوقف حملة التنمر عليها .

“القحطاني” يجن جنونها بعد تصوير ابنتها بطريقة فاضحة

واتهمت هند القحطاني منتقدي تصويرها لابنتها من الخلف، بأنهم “بقايا الصحوة” وأصحاب الفكر الإخونجي.حسب تعبيرها

وهاجمت هند القحطاني منتقديها بشراسة، وقالت بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة، يا أصحاب الفكر الإخونجي؛ أجسادنا ليست عورة، إيش تبغون بالظبط!”.

وتابعت هند القحطاني: “تبغون نقصص لحومنا وشحومنا عشان تصير أجسامنا مثل المساطر عشان نرضيكم”.