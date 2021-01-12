النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي يثير ضجة في سلطنة عمان بعد تغريدة عن منعه من دخول السلطنة

أثارت تغريدة للنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، عن منعه من دخول سلطنة عُمان ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه انبرى في الآونة الأخيرة بالهجوم على السلطنة والعمانيين.

القصة بدأت من هنا

وقال الطبطبائي في تغريدته الخبيثة، وفق ما رصدت “وطن”: “جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق حفظه ﷲ، قبل عام سافرت إلى ماليزيا عبر الطيران العماني وفي العودة أحببت أن ازور #عمان فإذا بالمسؤولين بمطار #مسقط يمنعونني من الدخول ولم يبينوا لي السبب فهل لأني اعارض العلاقة مع #نظام_الاسد أم لأني انتقد #التطبيع مع #الكيان_الصهيوني أم المسألة مذهبية؟”.

جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق حفظهﷲ..

قبل عام سافرت إلى ماليزيا عبر الطيران العماني وفي العودة أحببت أن ازور #عمان فإذا بالمسؤولين بمطار #مسقط يمنعونني من الدخول ولم يبينوا لي السبب فهل لأني اعارض العلاقة مع #نظام_الاسد أم لأني انتقد #التطبيع مع #الكيان_الصهيوني أم المسألة مذهبية؟ pic.twitter.com/wfZRbaSink — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) January 6, 2021

ردود فعل غاضبة على تغريدة الطبطبائي

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على تغريدة البرلماني الكويتي مذكرينه بتغريداته التي هاجم فيها سلطنة عمان وشعبها، مؤكدين على حق عُمان طرده وعدم قبول دخوله أراضيها.

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وقال أحدهم مستشهداً بتغريدات الطبطبائي السابقة: “اشكر ربك انه بس منعوك لو دوله ثانيه كان سحبوك حتى الجني الازرق ما راح يعرف مكانك، انت عكل اتهاماتك وتهكمات ع السلطان الله يرحمه وعمان محد رفع عليك قضيه، اشكر ربك انه ما عندنا سوالف رفع قضايا وملاحقة مغردين دول الخليج التطرف والمذهبية ماله مكان في عمان”.

اشكر ربك انه بس منعوك لو دوله ثانيه كان سحبوك حتى الجني الازرق ما راح يعرف مكانك ،، انت ع كل اتهاماتك وتهكمات ع السلطان الله يرحمه وعمان محد رفع عليك قضيه اشكر ربك انه ما عندنا سوالف رفع قضايه وملاحقة مغردين دول الخليج التطرف والمذهبيه ماله مكان في عمان https://t.co/eb1Wc6Lvf7 pic.twitter.com/Savd24R48X — Messi10 (@viva_barcelona) January 8, 2021

وقال آخر: “يا وليد اولا تطهر واغسل نفسك من العار وتوضى وتب الي الله، وبعدها ادخل الي الاماكن الطاهرة، واعلم انني اريد لك لخير واعلم أنك من دولة الكويت شقيقة فنحن وهم كالجسد المربوط لا يفرقه أحد وانت من ثوبها وهذا يعني أنك مرحب فيه الا بالحالات الاستثنائية، وانت تعلم ما هو قصدي!”.

يا وليد اولا تطهر واغسل نفسك من العار وتوضى وتب الي الله.

وبعدها ادخل الي الاماكن الطاهره.

واعلم انني اريد لك لخير واعلم انك من دولة الكويت شقيقة فنحن وهم كلجسد المربوط لا يفرقه احد وانت من ثوبها وهذا يعني انك مرحب فية الا بلحالات الاستثنائية…وانت تعلم ما هو قصدي! https://t.co/uFJK30gSki — 🇴🇲🇰🇼عماني مسكون🎃 (@Omanhaunting_01) January 7, 2021

المغرد العماني الشهير “الشاهين” رد على تغريدة السياسي الكويتي قائلاً: “ليكن في معلومك استاذ وليد وفي معلوم كل من يستخدم دماغه ليفكر بهذه الطريقة، علاقات عمان أو عدمها مع دول اخرى هو شأن ثنائي لا دخل لأطراف اخرى او مواطني دول اخرى بدخول عمان من عدمه أما قيامك بزج المذهبية في الأمر فهو لأمر سقيم ورأي عقيم واهانة للبلد الوحيد عربياً الذي نبذ المذهبية”.

ليكن في معلومك استاذ وليد وفي معلوم كل من يستخدم دماغه ليفكر بهذه الطريقة،،،

– علاقات عمان او عدمها مع دول اخرى هو شأن ثنائي لا دخل لأطراف اخرى او مواطني دول اخرى بدخول عمان ،،من عدمه اما قيامك بزج المهذبية في الامر فهو لأمر سقيم ورأي عقيم واهانة للبلد الوحيد عربياً الذي نبذ https://t.co/EL4c2BRhxR — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 6, 2021

أما الإعلامي العماني يوسف الرواحي فعلق على التغريدة قائلاً: “في ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ صرحت بأنك منعت من التصويت في مجلس البرلمان لأمر سياسي، وفي ٢ أبريل ٢٠١٨ صرحت لمجلة “الرأي”عن منعك لدخول لندن، وفي ٢٠٠٩ منعت من الدخول الى مصر علم مصر وتم ترحيلك الى بيروت، إذا هذه ليست المرة الأولى تمنع من دخول الى بلد ما فسأل حروفك وسلوكك وباطنك عن سبب المنع”.

في ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ صرحت بأنك منعت من التصويت في مجلس البرلمان لأمر سياسي وفي ٢ أبريل ٢٠١٨ صرحت لمجلة "الرأي"عن منعك لدخول لندن وفي ٢٠٠٩ منعت من الدخول الى مصر 🇪🇬 وتم ترحيلك الى بيروت اذا هذه ليست المرة الأولى تمنع من دخول الى بلد ما

فسأل حروفك وسلوكك وباطنك عن سبب المنع ✋🏻☺️ — ﮼يوسف ﮼الرواحي 🇴🇲 (@1_ysi_1) January 6, 2021

الجدير ذكره، أن النائب الكويتي انبرى منذ مدة في الهجوم على سلطنة عمان وسلطانها الراحل قابوس بن سعيد، إلى جانب الإساءة للعمانيين في شتى المجالات، فيما لم تقدم عمان على رفع أي دعوى قضائية ضده أو محاسبته على ذلك.

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