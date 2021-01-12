طيران الإمارات تجمد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية لرفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب
طيران الإمارات تجمد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية لرفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب
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“الله يرعاني ولست نادما”.. طيران الإمارات تنتقم من طيار تونسي رفض المشاركة في رحلة إلى تل أبيب

كتب وطن
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في خطوةٍ لاقت استنكاراً واسعاً بين نشطاء تونسيين وعرب، أقدمت شركة طيران الإمارات على تجميد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

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ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشف منعم صاحب الطابع وهو قائد طائرة تونسي يعمل بشركة طيران الامارات انه تم تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة الى تل أبيب.

وكتب صاحب الطابع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الثلاثاء: ” تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الامارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة الى تل أبيب….. الله فقط من يرعاني …لست نادما”.

وذكر موقع “الشارع المغاربي” انه تواصل مع “صاحب الطابع”، وأكد إيقافه عن العمل في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب.

يشار الى ان صاحب التدوينة أغلق صفحته بفيسبوك” مباشرة بعد نشر التدوينة.

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واستنكر نشطاء قيام شركة طيران الإمارات بالإنتقام من الطيار التونسي ووقفه عن العمل لمجرد رفضه التطبيع.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر 2020، بدأت 3 شركات طيران إسرائيلية تسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي، إضافة إلى شركة “فلاي دبي” الحكومية.

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