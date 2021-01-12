“الله يرعاني ولست نادما”.. طيران الإمارات تنتقم من طيار تونسي رفض المشاركة في رحلة إلى تل أبيب

في خطوةٍ لاقت استنكاراً واسعاً بين نشطاء تونسيين وعرب، أقدمت شركة طيران الإمارات على تجميد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

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ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشف منعم صاحب الطابع وهو قائد طائرة تونسي يعمل بشركة طيران الامارات انه تم تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة الى تل أبيب.

وكتب صاحب الطابع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الثلاثاء: ” تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الامارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة الى تل أبيب….. الله فقط من يرعاني …لست نادما”.

وذكر موقع “الشارع المغاربي” انه تواصل مع “صاحب الطابع”، وأكد إيقافه عن العمل في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب.

يشار الى ان صاحب التدوينة أغلق صفحته بفيسبوك” مباشرة بعد نشر التدوينة.

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واستنكر نشطاء قيام شركة طيران الإمارات بالإنتقام من الطيار التونسي ووقفه عن العمل لمجرد رفضه التطبيع.

منعم الطابع طيار تونسي حر يُعاقب بوقفه عن العمل من قبل شركة طيران #الإمارات والذنب رفضه المشاركة برحلة لـ(تل أبيب).. رده كان باختصار " الله فقط من يرعاني ولست نادما" تحية لك من #فلسطين يابن #تونس الخضراء 🇹🇳🇵🇸 pic.twitter.com/ELXd5taMqt — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) January 13, 2021

#منعم_صاحب_الطابع

طيار تونسي بشركة طيران الإمارات🛩✈ يمتنع عن قيادة طائرة متجهة نحو تل أبيب و قد تم تجميد نشاطه في إنتظار عرضه على لجنة التأديب

تونس كل فخورة بيك و برجوليتك و موقفك البطولي

من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه❤❤ pic.twitter.com/rZND96K2cp — شِهَاب الدّين المَلّولِي 🇹🇳 (@chihebmellouli0) January 12, 2021

هذا الطيار الحر الشريف وأمثاله كثر هم عقبة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذين يخشاهم المحتلين.. أسأل الله أن يفتح له أبواب رزقه وفضله، فمن ترك شيء لله عوضه الله خير منه.. #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/RTn8auZr4H — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) January 12, 2021

مؤمن صاحب الطابع

طيار تونسي يعمل في الإمارات

اعتذر عن الذهاب الى الارض المحتلة

فتم وقفه عن العمل

اخي : يكفيك أنك مؤمن

وانت خير – صاحب – أما الطباع

فنعم الطبع طبعك يا عم طابع

مليار تحية شكر 🇹🇳 لتونس 🇹🇳

ولهذا الحر الشريف #مؤمن_صاحب_الطابع pic.twitter.com/k7fwE1EFY5 — نور الدين عبد الحافظ (@mahater0000) January 12, 2021

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر 2020، بدأت 3 شركات طيران إسرائيلية تسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي، إضافة إلى شركة “فلاي دبي” الحكومية.

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