أكبر احتجاج مسلح على الإطلاق لاحتلال الكابيتول واغتيال هؤلاء.. على ماذا ينوي ترامب يوم تنصيب بايدن؟

فجر موقع “هاف بوست” مفاجأة صادمة عن مخططات مزعومة لتنفيذ مؤامرة كبرى من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لمنع تنصيب بايدن رئيسا واحتلال مبنى الكابيتول وتنفيذ بعض الاغتيالات للديمقراطيين.

مخطط كبير وأحداث دامية

وفي هذا السياق قال الموقع إن شرطة مبنى الكابيتول أطلعت الديمقراطيين، على خطط تهدف لتنظيم ثلاث مظاهرات أخرى خلال الأيام المقبلة، يحتمل أن تكون مروعة، وتنطوي إحدى المؤامرات على تطويق مبنى الكابيتول واغتيال الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.

الشرطة أخبرت أعضاء الحزب الديمقراطي بالمخطط

وفي مكالمة خاصة ليلة الإثنين، ووفق ترجمة “عربي بوست” أخبرت قيادات جديدة في شرطة الكابيتول أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس أنهم كانوا يراقبون عن كثب ثلاثة مخططات منفصلة قد تشكل تهديدات خطيرة لأعضاء الكونغرس بينما تستعد واشنطن لتنصيب الدّيمقراطيّ جو بايدن لمنصب الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

تفاصيل المخطط بالكامل

والمخطط الأول بحسب الموقع سيكون على شكل مظاهرة وُصفت بأنها “أكبر احتجاج مسلح على الإطلاق يحدث على الأراضي الأمريكية”، بينما الثانية هي مظاهرة تكريماً لآشلي بابيت، المرأة التي قُتلت أثناء محاولتها التسلق في مبنى الكابيتول والدخول إلى ردهة مجلس النواب الأسبوع الماضي.

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أما الثالثة فقال عنها ثلاثة أعضاء في الكونغرس إنها كانت إلى حد بعيد المؤامرة الأكثر إثارة للقلق، كان من المقرر أن يشارك فيها المتمردون الذين يشكلون خطاً يطوق مبنى الكابيتول والبيت الأبيض والمحكمة العليا، ثم منع الأعضاء الديمقراطيين من دخول مبنى البرلمان، بل ربما قتلهم، حتى يتمكن الجمهوريون من السيطرة على الحكومة.

وكان أعضاء الكونغرس الذين تحدث معهم موقع “هاف بوست” ليلة الإثنين، 11 يناير/كانون الثاني، قلقين للغاية بعد تلك المكالمة. وقال أحد الأعضاء: “كان الأمر مربكاً للغاية”.

ممنوع تبادل المعلومات

خلال المكالمة حذر المسؤولون أعضاء الكونغرس من تبادل الكثير من المعلومات مع وسائل الإعلام، قائلين إن إفشاء معلومات محددة تتضمن التواريخ والأوقات والتدابير المضادة قد يساعد مدبري المؤامرات.

وأُبلغ الأعضاء الديمقراطيون بأن شرطة مبنى الكابيتول والحرس الوطني كانوا يستعدان لعشرات الآلاف من المحتجين المسلحين القادمين إلى واشنطن ويضعون قواعد الاشتباك التي توضع للحروب.

وبوجهٍ عام لا يعتزم أفراد الجيش أو الشرطة إطلاق النار على أي شخص قبل أن يطلق أحد مثيري الشغب النار، ولكن قد تحدث بعض الاستثناءات.

تطويق مبنى الكابيتول

قيل للأعضاء إن مؤامرة تطويق مبنى الكابيتول تضمنت أيضاً مخططاتٍ لتطويق البيت الأبيض، حتى لا يتمكن أحد من إلحاق الضرر بترامب، وتطويق المحكمة العليا، وذلك ببساطة لإغلاق المحاكم.

كما تتضمن خطة محاصرة مبنى الكابيتول اغتيال الديمقراطيين والجمهوريين الذين لم يدعموا جهود ترامب لإلغاء الانتخابات، والسماح للأعضاء الجمهوريين الآخرين بدخول المبنى والسيطرة على الحكومة.

برغم تأكيد شرطة الكابيتول للأعضاء أنهم كانوا مستعدين لهذه المؤامرات الإرهابية، كان هناك قلق واضح لدى عدد من أعضاء الكونغرس.

جهاز كشف المعادن خلال تنصيب بايدن

وكان أحد موضوعات المناقشة هو ضرورة وضع كل أعضاء الكونغرس خلال جهاز الكشف عن المعادن قبل تنصيب الرئيس.

وقبل يومين أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت أوائل الأسبوع على مشروع قرار يحث نائب الرئيس مايك بينس على تسلم مقاليد الحكم من الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت بيلوسي في رسالة إلى المشرعين الديمقراطيين، أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير سيطلب الموافقة بالإجماع على طرح مشروع القرار الذي أعده النائب جايمي راسكين.

وأوضحت أن هذا التشريع يحث بينس على عقد اجتماع لمجلس الوزراء والمضي قدما في تفعيل التعديل الـ25 الذي ينص على تسليم مقاليد الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.

الاطاحة بالمجنون ترامب

وقالت بيلوسي إنه إذا لم تتم الموافقة بالإجماع، فسيطرح التشريع على التصويت في اليوم اللاحق (الثلاثاء)، مضيفة أنه سيطلب من بينس التجاوب مع هذه الدعوة في غضون 24 ساعة، وبعد انقضاء هذه الفترة سيتم إطلاق إجراءات العزل بحق ترامب داخل مجلس النواب.

وتابعت: “من أجل حماية دستورنا وديمقراطيتنا، يتعين علينا التصرف بشكل عاجل لأن هذا الرئيس يشكل خطرا وشيكا على كلاهما. مع مرور الأيام، تصاعد رعب الهجوم المتواصل الذي يشنه هذا الرئيس على ديمقراطيتنا، وثمة حاجة ماسة للتصرف”.

وجاء هذا الحراك من الحزب الديمقراطي على خلفية مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي جراء حادثة اقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي على أيدي مئات من أنصار ترامب في محاولة لمنع المشرعين للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

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