من هو دافيد غوفرين الذي عينته إسرائيل ممثلاً دبلوماسياً لها في بلاد أمير المؤمنين

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، تعيين السفير السابق لدى القاهرة دافيد غوفرين، ممثلاً دبلوماسياً مؤقتاً لها في المغرب، وذلك وفق ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية.

من هو دافيد غوفرين

وحسب الهيئة الرسمية، فإن غوفرين، والذي يعتبر ثاني سفير لإسرائيل في مصر، عين مؤقتاً للممثلية الإسرائيلية الدبلوماسية في الرباط، مشيرةً إلى أنه سيتوجه إلى المغرب قريباً، في حين لم يصدر أي إعلان رسمي من وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذا التعيين.

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يأتي ذلك، بعد الإعلان عن قرار استئناف العلاقات بين إسرائيل والمغرب بعد توقفها عام 2000، وذلك نهاية الشهر الماضي.

السفارة الاسرائيلية في القاهرة

وكان غوفرين البالغ من العمر 53 عاما، قد تولى في تسعينيات القرن الماضي منصب السكرتير الاول في السفارة الإسرائيلية لدى مصر، وهو حائز على شهادة الدكتوراه في فلسفة وتاريخ الشرق الأوسط من جامعة اسرائيل العبرية.

وشغل المسؤول الإسرائيلي مناصب عدة تخص شؤون الشرق الأوسط، حيث شغل مؤخراً منصب رئيس قسم شمال أفريقيا والأردن التابع لوزارة خارجية الكيان بالقدس المحتلة، كما أنه عمل في السفارة الإسرائيلية بنيويورك.

يتقين اللغات العربية والانجليزية والفرنسية

كما عمل المسؤول الإسرائيلي بصفة باحث زميل في معهد “هاري ترومان” لأبحاث السلام والتعليم بالقدس المحتلة، يتقن اللغات العربية والانكليزية والفرنسية ناهيك عن العبرية، كما أنه حائز على شهادات فخرية من بعض مراكز الابحاث الاسرائيلية والعالمية.

وزير خارجية المغرب

الجدير ذكره، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أكد لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن العلاقات بين المغرب واسرائيل كانت طبيعية أصلا قبل اتفاق التطبيع الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب”.

وأضاف بوريطة: “نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين كما كانت سابقا، لأن العلاقة كانت قائمة دائما، لم تتوقف أبداً”، مشيراً إلى أن العلاقات بين اسرائيل والمغرب مميزة ولا يمكن مقارنتها بالعلاقة التي تجمع اسرائيل بأي بلد عربي آخر.

الجدير ذكره، أن المغرب وإسرائيل أعلنتا نهاية الشهر الماضي قرارهما إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب والرباط بعد توقف دام 20 عاما، حيث يعد المغرب رابع بلد عربي يعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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