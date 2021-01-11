أثار عالم الفلك المصري محمد فرعون، رعباً في الأوساط الفنية العربية، وذلك بعدما أطلق توقعاته للفنانين لعام 2021، والتي كانت معظمها سيئة ومخيفة فيما يخص نجوميتهم وحياتهم الخاصة وصحتهم.

محمد فرعون

وقال عالم الفلك محمد فرعون في سلسلة منشورات رصدتها “وطن”،..:” “من توقعاتي في 2021 وفاة فنان كوميديا كبير أضحكنا كثيرا والله أعلى وأعلم”، كما توقع مرور محمد منير بعدة أزمات صحية قد تؤثر على مسيرته كمطرب.

محمد رمضان وطلاق تامر حسني

وتابع فرعون: “محمد رمضان حظوظك هذا العام ضعيفة ومشاكل وعراقيل كثيرة تقابلك وتودع عزيز وغالي عليك”.

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وأضاف: “تامر حسني تصادفك أكثر من مشكلة ونجمك في حالة هبوط والانفصال والطلاق، والإماراتية أحلام بعض من المشاكل تطاردك وبعض الخسائر المالية”.

كما توقع محمد فرعون تعرض الفنانتين اللبنانيتين إليسا وهيفاء وهبي لمشاكل صحية، وأزمات في العمل بالنسبة للأخيرة.

انفصال شيرين

وتوقع محمد فرعون للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أزمات عائلية عاصفة قد تنتهي بالانفصال ولكنها ستنجح في مشروعاتها الفنية، بينما توقع ليسرا النجاح الفني ولكنها ستعاني من عدة أزمات صحية.

زواج عمرو دياب وطلاق درة

وتوقع فرعون أن يتخلى الحظ عن عمرو دياب في مجال العمل، ولكنه سيلازمه عاطفيا مع ارتباط جديد، كما توقع للفنانة التونسية درة أنها ستنجح في العمل وتعاني عاطفيا.

وتنبأ فرعون للممثلة المصرية مي عز الدين بالنجاح في عمل فني وإعلان زواجها، وتوقع تألق منى زكي مضيفا: “تعود لك الحظوظ القوية وتتألقي هذا العام وتخلصي من بعض الأشخاص في حياتك حاقدين حاسدين لك”.

ورأى فرعون أن أحمد مكي سيتألق من جديد، وأمير كرارة وياسر جلال وحسين الجسمي وراغب علامة ورابح صقر وياسمين صبري وعمرو سعد وإياد نصار، سيستمرون بالتألق.

وتوقع محمد فرعون أن تعود الفنانة المصرية غادة عادل إلى زوجها السابق المخرج مجدي الهواري، وأن سمية الخشاب ستخوض تجربة عاطفية جديدة تتوج بالزواج.

ورأى أن سمية الخشاب ستتألق أيضاً فنياً وتستعيد بريق النجومية، كما توقع انتهاء أزمات الإعلامية المصرية ريهام سعيد رغم الأحقاد حولها.

وذكر فرعون أن فضيحة كبيرة ستلاحق إحدى الفنانات وستنهي مسيرتها الفنية، كما توقع وفاة أكثر من فنان مصري من الزمن الجميل.

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