فجر السعيد لا تثق بالمسؤولين في الكويت وستسافر للسعودية لأخذ اللقاح الذي أخذه الملك سلمان

فجرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، موجة من الجدل والغضب بين الكويتيين، بعد تغريدات نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحدثت فيها عن موضوع لقاح فيروس كورونا من جديد.

ونشرت فجر السعيد تغريدة قالت فيها إنها ستقوم يوم، الخميس، المقبل بالسفر لدولة “شقيقة”، من أجل أخذ لقاح كورونا.

نسيت أقولكم شي … #الخميس بإذن الله بسافر دوله شقيقه مجاوره عشان آخذ #اللقاح لإن بـ #الكويت ما أقدر آخذه آنا #في_خوفي من وزارة الصحه الكويتيه .. وسأظل في الدوله المجاوره 21 يوم لأخذ الجرعه الثانيه والجواز مال #كورونا الأبلكيشن.. لذلك سأغيب عن التلفزيون ..الله يعينكم على فرقاي 💔 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 11, 2021

فجر السعيد تخشي من وزارة الصحة الكويتية

وتابعت مشككة بوزارة الصحة والمسؤولين بالكويت:” بالكويت ما أقدر أخذه أنا في خوفي من وزارة الصحة الكويتية”.

وأضافت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل: ” وسأظل في الدولة المجاورة 21 يوم لأخذ الجرعة الثانية والجواز مال كورونا الأبلكيشن، لذلك سأغيب عن التلفزيون، الله يعينكم على فرقاي”

خادم الحرمين وولي عهده

ونشرت فجر تغريدة ثانية حول نفس الموضوع قالت فيها: “سألوني شنو اللقاح بتاخذينه بره الكويت.قلتلهم والله آنا سألت الجماعة في المملكة عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان شنو خذوا”

سألوني شنو اللقاح بتاخذينه بره الكويت.قلتلهم والله آنا سألت الجماعه في المملكه عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان شنو خذوا قالولي #Pfizer قلت إحنا نصوم وراهم ونفطر وراهم ونعيّد معاهم ونحج معاهم ونعيّد الضحيه معاهم ونجي عند اللقاح ندور غيره.طبعاً باخذ #Pfizer — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 11, 2021

واستطردت:”قالولي Pfizer قلت إحنا نصوم وراهم ونفطر وراهم ونعيّد معاهم ونحج معاهم ونعيّد الضحيه معاهم ونجي عند اللقاح ندور غيره.طبعاً باخذ Pfizer”.

حالة غضب عارمة

وتسبب هذا التشكيك من قبل الإعلامية الكويتية بوزارة الصحة في بلادها، بحالة من الغضب بين المتابعين، الذين انهالوا عليها بعشرات التعليقات المنتقدة والمهاجمة، والتي تدعوها لأن تشجع أبناء وطنها وتعمل من أجل تطوير المجال الصحي فيه، وأن لا تعمل على هذا النوع من إفقاد الثقة من المواطنين تجاه حكومتهم، في ظل هذا الوباء.

نقدر الوضع النفسي اللي مريتي فيه استاذه فجر لكن هذا مو معناته أنج تنشرين في تويتر هالكلام المسئ للكويت ، مصدر اللقاح في دول الخليج واحد واللي مكتوب على الإنسان بيشوفه لو كان بين يدي أعظم بروفيسور في العالم . ما أحد ينفذ من قدر الله .💐 — سارة.🇰🇼 (@sarahk489) January 11, 2021

ماعرفنا لج شنو هالتناقض يعنى وزارة الصحة بتجيب لقاح بتذبح فيه الشعب حالها حال كل الدول وكثير منهم اخذه ومنهم اللي تدافعين عنهم رئيس وزراء ورئيس المجلس تناقض بعينه وعلمه سبحان الله . — prittywoman9004 (@prittywoman9005) January 11, 2021

ووبّخها أحد المعلقين بتعليق له قال فيه: “من لا خير فيه لبلده ولا يثق في وطنه لا خير فيه لباقي الأوطان”.

من لا خير فيه لبلده ولايثق في وطنه

لا خير فيه لباقي الأوطان — 🤍 (@21shadn) January 11, 2021

أما مغرد آخر فكان ذا صراحة واضحة حين قال: “من يسيء لحكومة الكويت ويشكك في وزارتها لا يعنينا ولا يهمنا مدحه لنا أو ذمه”.

من يسيء لحكومة الكويت ويشكك في وزارتها لا يعنينا ولا يهمنا مدحه لنا او ذمه — 🤍 (@21shadn) January 11, 2021

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها الإعلامية الكويتية فجر السعيد هذه الموجة من الجدل حول موضوع فيروس كورونا واللقاح الخاص به.

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وكانت فجر قد نشرت في وقت سابق تغريدة قالت فيها بأنها ترفض أن تسجل اسمها بوزارة الصحة الكويتية من أجل أخذ التطعيم الخاص بكورونا.

وقالت حينها في تغريدتها: “الحاضر يبلغ الغايب، أرفض أن أسجل اسمي في موقع وزارة الصحة لأخذ اللقاح طالما معالي وزير الصحة وتابعه الوكيل #رضا لم يجربوا الجرعة على نفسهم على الهواء مباشرة وننتظر أسبوعين لنرى الآثار الجانبية”.

الحااااااضر يبلغ الغاااااايب……. أرفض أن أسجل إسمي في موقع وزارة الصحه لأخذ اللقاح طالما معالي وزير الصحه وتابعه الوكيل #رضا لم يجربوا الجرعه على نفسهم على الهواء مباشره وننتظر إسبوعين لنرى الآثار الجانبيه @Drbaselalsabah @KUWAIT_MOH — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 11, 2020

الكويت أطلقت حملة التطعيم

ويشار إلى أن الكويت أطلقت في 24 ديسمبر، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمركز الكويت للتطعيم، حيث دشنها رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في الكويت 154.314 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 149.007 حالات، ووصل عدد الوفيات إلى 943 حالة، وفق آخر الإحصائيات.

وكانت صحيفة “الأنباء” المحلية قالت، مساء الأحد، إن الدفعة الثانية من لقاح كورونا وصلت إلى البلاد، في إطار التحركات الكويتية لتوفير اللقاح لأكبر شريحة ممكنة.

وذكرت الصحيفة أن ثاني دفعات لقاح “فايزر” المضادة لكورونا وصلت أول من أمس، ونُقلت مباشرة إلى مركز الكويت للتطعيم؛ لتخزينها بالثلاجات في درجة 70 تحت الصفر.

وأوضحت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الدفعة الثانية تكفي لتطعيم الشرائح المستهدفة إلى حين وصول الدفعة الثالثة قريباً، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للجمارك أصدرت تعليماتها بالإفراج عن شحنات وزارة الصحة إفراجاً مباشراً حتى نهاية العام الجاري.

تصريحات وزير الصحة الكويتي

وسبق أن أفاد وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، بأن بلاده ستستأنف الدفعات الجديدة للقاح فيروس كورونا، بداية الأسبوع، وذلك على شكل دفعات متتالية خلال الأشهر القادمة.

وكانت الشحنة الأولى من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا قد وصلت إلى مطار الكويت الدولي، في 23 ديسمبر الماضي.

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