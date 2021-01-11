فجر السعيد
فجر السعيد
الهدهد

فجر السعيد لا تثق بالمسؤولين في الكويت وستسافر للسعودية لأخذ اللقاح الذي أخذه الملك سلمان 

كتب وطن
0

فجرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، موجة من الجدل والغضب بين الكويتيين، بعد تغريدات نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحدثت فيها عن موضوع لقاح فيروس كورونا من جديد.

ونشرت فجر السعيد تغريدة قالت فيها إنها ستقوم يوم، الخميس، المقبل بالسفر لدولة “شقيقة”، من أجل أخذ لقاح كورونا.

فجر السعيد تخشي من وزارة الصحة الكويتية

وتابعت مشككة بوزارة الصحة والمسؤولين بالكويت:” بالكويت ما أقدر أخذه أنا في خوفي من وزارة الصحة الكويتية”.

وأضافت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل: ” وسأظل في الدولة المجاورة 21 يوم لأخذ الجرعة الثانية والجواز مال كورونا الأبلكيشن، لذلك سأغيب عن التلفزيون، الله يعينكم على فرقاي”

خادم الحرمين وولي عهده

ونشرت فجر تغريدة ثانية حول نفس الموضوع قالت فيها: “سألوني شنو اللقاح بتاخذينه بره الكويت.قلتلهم والله آنا سألت الجماعة في المملكة عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان شنو خذوا”

واستطردت:”قالولي Pfizer قلت إحنا نصوم وراهم ونفطر وراهم ونعيّد معاهم ونحج معاهم ونعيّد الضحيه معاهم ونجي عند اللقاح ندور غيره.طبعاً باخذ Pfizer”.

حالة غضب عارمة

وتسبب هذا التشكيك من قبل الإعلامية الكويتية بوزارة الصحة في بلادها، بحالة من الغضب بين المتابعين، الذين انهالوا عليها بعشرات التعليقات المنتقدة والمهاجمة، والتي تدعوها لأن تشجع أبناء وطنها وتعمل من أجل تطوير المجال الصحي فيه، وأن لا تعمل على هذا النوع من إفقاد الثقة من المواطنين تجاه حكومتهم، في ظل هذا الوباء.

ووبّخها أحد المعلقين بتعليق له قال فيه: “من لا خير فيه لبلده ولا يثق في وطنه لا خير فيه لباقي الأوطان”.

أما مغرد آخر فكان ذا صراحة واضحة حين قال: “من يسيء لحكومة الكويت ويشكك في وزارتها لا يعنينا ولا يهمنا مدحه لنا أو ذمه”.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها الإعلامية الكويتية فجر السعيد هذه الموجة من الجدل حول موضوع فيروس كورونا واللقاح الخاص به.

اقرأ أيضاً: “لو فيه خير ما عافه الطير”.. “شاهد” فجر السعيد تدعو الكويتيين لمقاطعة لقاح “كورونا”!

وكانت فجر قد نشرت في وقت سابق تغريدة قالت فيها بأنها ترفض أن تسجل اسمها بوزارة الصحة الكويتية من أجل أخذ التطعيم الخاص بكورونا.

وقالت حينها في تغريدتها: “الحاضر يبلغ الغايب، أرفض أن أسجل اسمي في موقع وزارة الصحة لأخذ اللقاح طالما معالي وزير الصحة وتابعه الوكيل #رضا لم يجربوا الجرعة على نفسهم على الهواء مباشرة وننتظر أسبوعين لنرى الآثار الجانبية”.

الكويت أطلقت حملة التطعيم

ويشار إلى أن الكويت أطلقت في 24 ديسمبر، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمركز الكويت للتطعيم، حيث دشنها رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في الكويت 154.314 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 149.007 حالات، ووصل عدد الوفيات إلى 943 حالة، وفق آخر الإحصائيات.

وكانت صحيفة “الأنباء” المحلية قالت، مساء الأحد، إن الدفعة الثانية من لقاح كورونا وصلت إلى البلاد، في إطار التحركات الكويتية لتوفير اللقاح لأكبر شريحة ممكنة.

وذكرت الصحيفة  أن ثاني دفعات لقاح “فايزر” المضادة لكورونا وصلت أول من أمس، ونُقلت مباشرة إلى مركز الكويت للتطعيم؛ لتخزينها بالثلاجات في درجة 70 تحت الصفر.

وأوضحت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الدفعة الثانية تكفي لتطعيم الشرائح المستهدفة إلى حين وصول الدفعة الثالثة قريباً، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للجمارك أصدرت تعليماتها بالإفراج عن شحنات وزارة الصحة إفراجاً مباشراً حتى نهاية العام الجاري.

تصريحات وزير الصحة الكويتي

وسبق أن أفاد وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، بأن بلاده ستستأنف الدفعات الجديدة للقاح فيروس كورونا، بداية الأسبوع، وذلك على شكل دفعات متتالية خلال الأشهر القادمة.

وكانت الشحنة الأولى من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا قد وصلت إلى مطار الكويت الدولي، في 23 ديسمبر الماضي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“الصغيرة جدا” قهرت زعيم الحصار.. الإمارات تضع قطر على هذه القائمة بعد…

الهدهد

أين وزير الصحة؟.. فيديو صادم من الكويت وما كشفه مواطن عقب ولادة زوجته كارثي  

الهدهد

فيديو من مطار الملك خالد بالرياض سيزعج ابن زايد لأول رحلة قطرية تصل السعودية

تقارير

فايننشال تايمز تكشف كيف وضع المحاصرون رؤوسهم بالتراب وطلبوا الصلح مع قطر بعدما تآمروا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.