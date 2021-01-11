وثقت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، لحظة لقائها بأبنائها بعد فراق دام خمس سنوات، بسبب قرار الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

صراخ نجم الدين وانهيارها

ونشرت سوزان نجم الدين الفيديو الذي رصدته “وطن” عبر حسابها على “انستجرام”، وظهرت خلاله وهي تقف في مطار القاهرة الدولي بانتظار وصول أولادها، وبدت متوترة جداً، وفور ظهورهم واحداً تلو الآخر، تبدأ بالصراخ والبكاء والانهيار.

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وعلقت نجم الدين على الفيديو قائلة: “خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين، خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم، خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم، خمس سنوات صاروا الصغار كبار، خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام، والساعات والدقائق والثواني بانتظار هي اللحظة”.

وتابعت: “فراقٌ قسريٌّ مرّ، لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء، وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها، فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة، لينقلب السحر على الساحر”.

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انفصال سوزان نجم الدين عن زوجها

وكانت نجم الدين قد انفصلت عن زوجها بسبب اختلاف اتجاهاتهما السياسية خلال الثورة السورية، وهاجر مع أولادهما الأربعة إلى أميركا، ولم تراهم منذ أكثر من خمس سنوات، بسبب قرار دونالد ترامب بوقف منح تأشيرة الدخول للسوريين.

وصرحت سوزان نجم الدين أكثر من مرة أنها وزوجها انفصلا ولكن لم يحصل بينهما الطلاق.

وفاة زوجها سراج الدين الأتاسي قبل أشهر

وأعلنت نجم الدين وفاة زوجها سراج الدين الأتاسي قبل أشهر، ونشرت حينها صورة تجمعها به على حسابها الرسمى بموقع “تويتر”، وودعته قائلة: “ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين.. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا.. ومرة يغلبنا القدر.. ليفرقنا”.

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