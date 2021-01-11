“الحسن محمد عثمان- الخرطوم“- أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان له، الإثنين، بداية “التصعيد الثوري” بعد انتهاء مهلة 14 يوما التي منحها التجمع للحكومة لتنفيذ مطالبه المتمثلة في إغلاق مقار الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع ، وحصر القبض على قوات الشرطة ومنع التشكيلات العسكرية الأخرى من ممارسة الاعتقال التعسفي في حق المواطنين على خلفية مقتل شاب يدعى “بهاء الدين نوري” بعد تعرضه للتعذيب في أحد معتقلات الدعم السريع -وفق بيان النيابة العامة- .

مقتل بهاء نوري

وأثارت قضية بهاء الدين نوري جدلا واسعا في منصات التواصل السودانية و تصدرت وسوم تطالب بمحاسبة قتلة نوري و إنهاء هذه الممارسات.

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ووصف تجمع المهنيين في بيانه هذه المطالب بأنها تأتي ل”ضمان حرية و كرامة المواطنين” و تطبيقا لشعارات الثورة المتمثلة في الحرية و العدالة .

وكالة السودان رفضت مؤتمراً صحفياً

في ذات السياق رفضت وكالة السودان للأنباء استضافة مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين يتحدث عن قضية “بهاء نوري” و علق التجمع على الرفض واصفا إياه بأنه استمرار لممارسات نظام الإنقاذ المخلوع و تكميم للأفواه و بررت الوكالة قرارها في بيان قالت فيه إنها ليست ملزمة بأن تكون منبرا للحشد للإضرابات و المظاهرات.

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