عثمان الخميس
عثمان الخميس
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بسبب هذه الفيديو جنّ جنون الإمارات من الداعية الكويتي عثمان الخميس!

كتب وطن
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شنّ مغرّدون إماراتيون هجوماً غير مسبوق على الداعية الكويتي عثمان الخميس واتهموه بتكفير الإمارات. حسب تعبيرهم

جاء ذلك بعدما تداول نشطاء إماراتيون جانباً من محاضرة للداعية “الخميس”، اعتبر فيها دعوة الإمارات لما يسمى “البيت الإبراهيمي” كفراً.

واستنكر وضع الإنجيل والتوارة المحرفين، إلى جانب القرآن الكريم، متسائلاً عن الولاء والبراء في “البيت الإبراهيمي”.

وفي ذات الوقت أشار الداعية عثمان الخميس إلى إقامة الإمارات تمثال بوذا في أبوظبي، مؤكداً أنّ هذه هي “خطوات الشيطان”، معتبراً أنه مع الأيام سيُصبح بوذا يُعبد من دون الله.

إماراتيون يسيئون لـ”الخميس” .. وعرب وخليجيون يدافعون عنه

ودشّن مغرّدون اماراتيون، هاشتاغ (#عثمان_الخميس_يكفر_الامارات ) تطاولوا من خلال تغريداتهم على الداعية الكويتي، واعتبروا أنّه يتدخل في شؤون الإمارات، فيما وصف حساب “بن ثاني” الإماراتي المعروف، الشيخ عثمان الخميس بأنه “معتوه” ويحبث عن البارات حينما يأتي الى الإمارات. وفق زعمه

وفي مقابل الهجوم الإماراتي على الداعية الكويتي، دافع مغرّدون خليجيون وعرب عن الشيخ عثمان الخميس، واكدوا انّه الشيخ صالح الفوزان وكل العلماء يقولون ما قال.

ما هو البيت الإبراهيمي في الإمارات؟

“البيت الإبراهيمي” مكان يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث “اليهودية – المسيحية – الإسلام” وسيجمع كنيسة، ومسجدا، وكنيسا تحت سقف صرح واحد.

البيت الإبراهيمي
البيت الإبراهيمي

ومن المقرر تشييد الصرح الديني الجديد في جزيرة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسيضم بيت “العائلة الإبراهيمية” 3 مبانٍ منفصلة يُخصص كل واحدة منها على حدة لديانة، وحديقة رئيسية خاصة للمجمع، إضافةً إلى مبنى رابع يعمل كمتحف ثقافي يجتمع فيه الأشخاص بمختلف انتماءاتهم.

صحيفة ممولة إماراتياً تسيء لأمير الكويت 

وقبل أيام، عبرت الكويت عن غضبها من الإساءة للأمير نواف الأحمد في صحيفة “العرب” التي تموّلها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية الجمعة إن الوزارة تواصلت على الفور مع نظيرتها الإماراتية وأعربت لهم عن استيائها ورفضها للعبارات التي وردت في مقالة الجريدة المذكورة والتي تمثل إساءة لدولة الكويت ورموزها.

وأكد المصدر أنّ الوزارة قدّمت مذكرة رسمية تعبر عن موقف دولة الكويت بهذا الشأن.

وأضاف المصدر أنّ المسؤولين في الخارجية الإماراتية عبّروا عن رفضهم القاطع لأي إساءة لتلك العلاقات أو لرموز دولة الكويت، وأكدوا أنه لن يكون مقبولا أو مسموحا أن يساء لمقامهم السامي.

شاهد: كلمة حق قالها الداعية الكويتي عثمان الخميس نصرة للرسول أثارت جنون الذباب!

وأكد الإماراتيون ذلك الموقف بمذكرة رسمية تلقتها وزارة الخارجية الكويتية مساء الخميس تضمنت ذلك الموقف الرسمي للامارات والذين عبروا عن حرصهم على العلاقات مع الكويت واحترام وتقدير لرموزها.

وكانت صحيفة “العرب” الممولة من الإمارات، نشرت تقريراً تعرضت فيه للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الذي استحق شرف التوصل لاتفاق أنهى حصار قطر.

وفي صفحتها الأولى، برز عنوان عريض باسم “أزمة داخلية تفاجئ أمير الكويت المنتشي بنجاح وساطته بين قطر والسعودية”.

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