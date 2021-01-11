بسبب هذه الفيديو جنّ جنون الإمارات من الداعية الكويتي عثمان الخميس!

شنّ مغرّدون إماراتيون هجوماً غير مسبوق على الداعية الكويتي عثمان الخميس واتهموه بتكفير الإمارات. حسب تعبيرهم

جاء ذلك بعدما تداول نشطاء إماراتيون جانباً من محاضرة للداعية “الخميس”، اعتبر فيها دعوة الإمارات لما يسمى “البيت الإبراهيمي” كفراً.

واستنكر وضع الإنجيل والتوارة المحرفين، إلى جانب القرآن الكريم، متسائلاً عن الولاء والبراء في “البيت الإبراهيمي”.

وفي ذات الوقت أشار الداعية عثمان الخميس إلى إقامة الإمارات تمثال بوذا في أبوظبي، مؤكداً أنّ هذه هي “خطوات الشيطان”، معتبراً أنه مع الأيام سيُصبح بوذا يُعبد من دون الله.

إماراتيون يسيئون لـ”الخميس” .. وعرب وخليجيون يدافعون عنه

ودشّن مغرّدون اماراتيون، هاشتاغ (#عثمان_الخميس_يكفر_الامارات ) تطاولوا من خلال تغريداتهم على الداعية الكويتي، واعتبروا أنّه يتدخل في شؤون الإمارات، فيما وصف حساب “بن ثاني” الإماراتي المعروف، الشيخ عثمان الخميس بأنه “معتوه” ويحبث عن البارات حينما يأتي الى الإمارات. وفق زعمه

ترا هالمعتوه يوم ايي الامارات يدور بارات يبا يصقعه ولا يبا يتكلم عنه في المحاضرات ولا أنا كم سافرت عبر مطار دبي ما لاحظت البار اللي يقول عنه، اللي يبا يلقى الشي ما بيلقاه إلا إذا سار ودوره وسأل عنه#عثمان_الخميس_يكفر_الامارات pic.twitter.com/Yl1n3WMLc2 — بن ثاني🇦🇪 (@k_b_th) January 11, 2021

قلنالهم تكفيري قالوا لا عثمان الخميس سلفي وسطي ومعتدل…

الله الله على الوسطيه

#عثمان_الخميس_يكفر_الامارات pic.twitter.com/AeygeUtMUh — Mahabba Alhassooni🇦🇪🇺🇸🇮🇱 (@Mahabba_) January 11, 2021

الله أكبر .. أسد السنة .. وربع أسد السنة .. الحين كفّرنا كلنا .. دولتنا عن بكرة أبيها صرنا كفار .. شو الراي .. وينكم ..

مانروم نرمس إلا قلتوا كله ولا أسد السنة ..

سيروا ازبنوا وياه الحين أسدكم #عثمان_الخميس_يكفر_الامارات — عائشة بنت بطي بن بشر (@Aisha_BinBishr) January 11, 2021

وفي مقابل الهجوم الإماراتي على الداعية الكويتي، دافع مغرّدون خليجيون وعرب عن الشيخ عثمان الخميس، واكدوا انّه الشيخ صالح الفوزان وكل العلماء يقولون ما قال.

الشيخ #عثمان_الخميس فدتهُ نفسي لم يتعرّض أي دولة ! الشيخ أدى أمانته العلمية بتوضيح حكم الإسلام من إختراع ديانة جديدة ودعوة الناس إليها .. هذه عقيدة المسلمين ودينهم لا يحق لأحد أن يأتي بفأس التسامح المزعوم لهدم عقيدة وكتاب محفوظ أُنزل قبل ١٤٤٢ عام ..

#عثمان_الخميس_يكفر_الامارات pic.twitter.com/pe2PMSWYWk — عبدالوهاب الساري ABDULWAHAB L SH SAJT (@a_alsarii90) January 11, 2021

#عثمان_الخميس_يكفر_الامارات

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حفظ الله الشيخ عثمان الخميس

الذي يقول الحق، ولا يخاف

في الله لومة لائم 👍🏼 pic.twitter.com/s26jKvk2Nx — سيدة قطر © (@UmQr) January 11, 2021

بارك الله في الشيخ يسير على منهج وخط واحد 🌹 #عثمان_الخميس_يكفر_الامارات pic.twitter.com/hAV3cSQpcC — ‏﮼بدر‏﮼العتيبــــــــي (@QtrMilan) January 11, 2021

هذا ديننا رضيتوا ولا انرضيتوا والشيخ عثمان ماذكر أي دولة بس اللي على راسه بطحة ! ونفس الكلام قاله الشيخ #صالح_الفوزان وكل العلماء يقولون نفس الكلام #عثمان_الخميس_يكفر_الامارات pic.twitter.com/nsCEVXKCnI — عبدالله الملا @ قطر (@almulla543) January 11, 2021

#عثمان_الخميس_يكفر_الامارات

الشيخ عثمان الخميس معروف انه يقول الحق؛ ولم يقول الا الحق، اذا كنتم دخلتم في ما قاله فيجب عليكم الرجوع إلى الله فلا تأخذكم العزة بالإثم فإنما هي حياة فانية فلا تغرنكم بزينتها

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. pic.twitter.com/axn93i1zU3 — محمد (@mhmed1_1) January 11, 2021

ما هو البيت الإبراهيمي في الإمارات؟

“البيت الإبراهيمي” مكان يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث “اليهودية – المسيحية – الإسلام” وسيجمع كنيسة، ومسجدا، وكنيسا تحت سقف صرح واحد.

ومن المقرر تشييد الصرح الديني الجديد في جزيرة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسيضم بيت “العائلة الإبراهيمية” 3 مبانٍ منفصلة يُخصص كل واحدة منها على حدة لديانة، وحديقة رئيسية خاصة للمجمع، إضافةً إلى مبنى رابع يعمل كمتحف ثقافي يجتمع فيه الأشخاص بمختلف انتماءاتهم.

صحيفة ممولة إماراتياً تسيء لأمير الكويت

وقبل أيام، عبرت الكويت عن غضبها من الإساءة للأمير نواف الأحمد في صحيفة “العرب” التي تموّلها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية الجمعة إن الوزارة تواصلت على الفور مع نظيرتها الإماراتية وأعربت لهم عن استيائها ورفضها للعبارات التي وردت في مقالة الجريدة المذكورة والتي تمثل إساءة لدولة الكويت ورموزها.

وأكد المصدر أنّ الوزارة قدّمت مذكرة رسمية تعبر عن موقف دولة الكويت بهذا الشأن.

وأضاف المصدر أنّ المسؤولين في الخارجية الإماراتية عبّروا عن رفضهم القاطع لأي إساءة لتلك العلاقات أو لرموز دولة الكويت، وأكدوا أنه لن يكون مقبولا أو مسموحا أن يساء لمقامهم السامي.

وأكد الإماراتيون ذلك الموقف بمذكرة رسمية تلقتها وزارة الخارجية الكويتية مساء الخميس تضمنت ذلك الموقف الرسمي للامارات والذين عبروا عن حرصهم على العلاقات مع الكويت واحترام وتقدير لرموزها.

وكانت صحيفة “العرب” الممولة من الإمارات، نشرت تقريراً تعرضت فيه للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الذي استحق شرف التوصل لاتفاق أنهى حصار قطر.

وفي صفحتها الأولى، برز عنوان عريض باسم “أزمة داخلية تفاجئ أمير الكويت المنتشي بنجاح وساطته بين قطر والسعودية”.