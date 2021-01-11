“الصغيرة جدا” قهرت زعيم الحصار.. الإمارات تضع قطر على هذه القائمة بعد المصالحة

في انتصار قطري جديد على محاصريها الذين اضطروا أخيرا للمصالحة الخليجية والتنازل عن شروطهم المزعومة، عقب رحيل راعيهم بالبيت الأبيض دونالد ترامب، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي زيادة عدد الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، بعدما أضافت قطر.

ليرتفع بذلك عدد الدول والمناطق والأقاليم ضمن القائمة الخضراء من 16 إلى 17.

تفاصيل القائمة

وبحسب آخر تحديثات الدائرة، تشمل القائمة حالياً كلاً من الصين، الكويت، المملكة العربية السعودية، بروناي، تايبيه، تايلاند، جزيرة آيل أوف مان، جمهورية ساو تومي وبرينسيب، سانت كيتس ونيفيس، سلطنة عمان، قطر، كاليدونيا الجديدة، ماكاو (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)، منغوليا، موريشيوس، نيوزيلندا وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

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الحصار الجائر

وكانت الإمارات تمنع دخول القطريين إليها وكذلك منعت دخول مواطنيها لقطر، عندما أعلنت فرض الحصار الجائر مع السعودية ومصر والبحرين على الدوحة.

هذا وبحسب وسائل إعلام إماراتية ذكرت الدائرة أن تحديث القائمة يتم بناء على تطورات انتشار فيروس «كوفيد19» عالمياً، موضحة أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

24 ديسمبر الماضي

وعاودت أبوظبي اعتباراً من 24 ديسمبر الماضي استقبال السيّاح الدوليين رسمياً وذلك بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات المطبقة بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين.

خطوات إماراتية بعد المصالحة

وفي تراجع إماراتي واضح يعد انتصارا كبيرا للدبلوماسية القطرية، اتخذت الإمارات قراراً جديداً بشأن المصالحة مع قطر ألغت فيه أغنية “قولوا لقطر” التي انتجت بدعم من أبو ظبي وبمشاركة مجموعة من المغنيين الإماراتيين إبان إعلان دول الحصار مقاطعة الدوحة في الخامس من يونيو عام 2017.

ووفق ما رصدته “وطن”، فإن الإمارات حذفت الأغنية عن اليوتيوب، وذلك في إطار مساعيها للتقرب من قطر وإنهاء القطيعة، بعد سلسلة من القرارات الخاصة بإعادة فتح الحدود والمنافذ البحرية والبرية والجوية مع الدوحة.

وفي وقت سابق، حذفت السعودية، أغان أساءت لقطر، كانت قد نشرتها في بداية الأزمة منتصف العام 2017، حيث أنه تزامنا مع المصالحة الخليجية، حذفت شركتا “روتانا” و”إم بي سي” السعوديتين، أغنيتي “علّم قطر” و”سفينة الدوحة”، من قناتيهما عبر يوتيوب.

وكانت شركة “روتانا”، المملوكة من الأمير السعودي الوليد بن طلال، بثت أغنية “علّم قطر” على حسابها في موقع يوتيوب يوم الإثنين 03 أيلول/ سبتمبر 2017، بعد نحو ثلاثة أشهر من قطع الرياض علاقاتها مع الدوحة.

وشارك في أداء الأغنية عدد من الفنانين السعوديين، وهم: رابح صقر وعبد المجيد عبد الله وأصيل أبو بكر وراشد الماجد ومحمد عبده وماجد المهندس ووليد الشامي. والأغنية من كلمات المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

فيما أدّى أغنية “سفينة الدوحة”، العراقيان وليد الشامي وماجد المهندس، والتي وضع كلماتها المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، الذي تورط لاحقا بجريمة اغتيال جمال خاشقجي.

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