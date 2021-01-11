تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، للعميل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “روبرت ديفيد ستيل” يتحدث فيه حول السيناريو المتوقع في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، ومرحلة تسليم السلطة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال العميل الأمريكي في مقطع الفيديو المتداول والذي صدته (وطن): “بدأت كاليفورنيا بالفعل في تقييد الناس إلى دائرة نصف قطرها 120 ميلاً، إنهم يفكرون في نطاق القدرة على التنقل ذهابا وإيابا مع البنزين دون الاضطرار لشرائه”.

العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية (روبرت ديفيد ستيل) : أنا على ثقة تامة أن الرئيس ترمب لديه دعم كبير من الجيش وسنشهد إعتقالات لحكام الولايات، ترمب لديه كل ما يلزم لكسر والتخلص من الدولة العميقة وكونوا مستعدين لـ ٥ أيام بدون دفع نقدي و لا بطاقة الائتمان ولا أنترنت .. 😏 pic.twitter.com/gfJW5i97UU — ؏ـبٻۧد (@obai1d) January 10, 2021

حكام الولايات ليسوا تحت السيطرة

وتابع العميل الأمريكي بحديثه: “حكام الولايات ليسوا تحت السيطرة ولا يقرأون من نصوص الواقع، لقد اعتقدوا حقاً أنهم سيفلتون بفعلتهم. تم حشد الجيش أمس، يبدو لي أننا سنشهد بعض الاعتقالات، لا أعرف ستكون علنية أم لا”.

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واستمر في المقطع الذي لم يتسن لنا تحديد موعد تصويره: ” قيل لي أن جو بايدن لن يتم القبض عليه ذلك سيتم في المرحلة الثانية، لذلك سننتقل من اليوم 19 من يناير”.

هذا مصير ترامب

وأضاف: “لا أعرف إذا ما كان الرئيس ترامب سيتم تعيينه في التاسع عشر أو العشرين أو الحادي والعشرين من يناير، لكن قيل لي إذا كل ما يحتاج إلى القيام به من أجل كسر فجرة الدولة العميقة سيتم إنجازه بينما لا يزال رئيسنا في فترة ولايته الأولى”.

مرحلة جديدة كاملة من التنظيف

وزاد: “من التاسع عشر لمدة 90 يوماً أخرى خلال حوالي 4 من مارس هناك مرحلة جديدة كاملة من التنظيف، أنا لست مطلعاً على التفاصيل، لكنني سأخبرك بهذا وأنا واثق تماما،ً يتم دعم الرئيس ترامب من قبل الجيش الأمريكي ومن قبل سلطان إنفاذ القانون والقساوسة”

وأضاف:” وبالطبع حركة ترامب 80 بالمئة من الشعب الأمريكي، وأعتقد أن هذا سيكون له نهاية سعيدة، في غضون ذلك كن مستعداً لخمس أيام بدون دفع نقدي ولا بطاقة ائتمان ولا انترنت.”

ردود فعل

وتفاعل العديد من النشطاء العرب مع المقطع الخاص بالعميل الأمريكي، مطلقين آراء متفاوتة ومتباينة حول حقيقة ما يجري وما ستؤول له الأمور خلال الفترة القادمة، أي إلى 20 يناير، يوم تسليم السلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

مافية انقلاب فية تزوير ومجموعة من بعض مواطنين العالم الثالث مثل الهان عمر وطليب واوباما ومعهم كم هندي يتوقعون ان الامر بيدهم كم يوم وتنكشف الحقيقة اذا ماتبدا من اليوم وراح تلحق دول اخرى متورطة pic.twitter.com/7R4QWuqeEM — علي الحبابي (@Ali_Alhababy) January 11, 2021

ترمب تأخر كثيرا جدا وهذا دليل يكفي لنقول لي فات الفوت ماينفع الصوت….اهم مافعله ترمب هوه رفع الستار الحاجب بين النخبة السياسية والشعب واصبح اللعب علي المكشوف وهءا له تبعات ستأتي لاحقا. — Salem Almansoori (@ssm125gmailcom1) January 10, 2021

واعتبر أحد المعلقين أن الرئيس ترامب “انتهى إلا في حالة انقلاب الجيش و الأجهزة الأمنية الأمريكية الكثيرة على المؤسسات الديمقراطية بأمريكا”.

انا اعتقد ان الريس ترامب انتهى وخلاص الا في حالة انقلاب الجيش والاجهزه الامنيه الامريكيه الكثيره على الموسسات الدمقراطية بامريكا ولا اعتقد ان ذلك سيحدث في يوم تنصيب جو بايدن وغير ذلك فهو من الخرابيط الاعلاميه تحياتي — ABUDLRHMAN _E_ALSEINDY (@alsneidy_a) January 10, 2021

وتابع: “ولا أعتقد أن ذلك سيحدث في يوم تنصيب جو بايدن وغير ذلك فهو من الخرابيط الإعلامية”

حالة فوضى

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الفوضى تسبب بها أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال عقد جلسة الكونغرس الأمريكي للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وصولاً لتولي المنصب كرئيس شرعي ومنتخب للبلاد.

واتهم ترامب بايدن وخصومه بأنهم قاموا بتزوير تلك الانتخابات، وأنها لم تكن نزيهة على الإطلاق، مطالباً بضرورة أن يتم النظر فيها من جديد.

كما قيدت مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لقيامه بكتابة تغريدات رأت تلك المواقع أن فيها تحريضاً على العنف، وذلك بعد الأحداث التي حصلت في مبنى الكونغرس، والتي اودت بحياة 4 أشخاص وإصابة العشرات.

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