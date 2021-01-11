تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، مقطع فيديو للشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي سلطنة عمان، يتحدث فيه عن الافتتاح الرسمي لإذاعة الصمود العُمانية.

هذا ما قاله مفتي عُمان

وقال المفتي السلطنة في مستهل حديثه حول افتتاح الإذاعة، والذي رصدته (وطن): “الدعاء لهذه الإذاعة ـ إذاعة الصمود ـ التي تمثل اتجاه البلد إلى المحافظة على ما كانت تحافظ عليه واجب، فلهذا البلد عراقة منذ قديم الزمان، للحفاظ على حرمات الدين”

#عمان_لايف | كلمة سماحة الشيخ أحمد الخليلـــــي المفتي العام للسلطنة بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ إذاعة الصمود نسال الله ان يجعلها رفعة لهذا الوطن الغالي pic.twitter.com/8b927OUVCa — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) January 11, 2021

وتابع:”فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الإذاعة التوفيق، ونسأل الله تعالى لقيادة هذه البلاد الخير والعون والتوفيق لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الشتات على ما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لحاضرنا وغائبنا وحيّنا وميّتنا، إنه على كل شيء قدير”.

وأكمل الشيخ أحمد الخليلي: “اللهم إنك حافظ فاحفظ بلادنا من كل سوء، واحمها من كل شر ووفق قيادتها لكل خير، واجمع شملها على ما تحبه وترضاه، إنك ربنا على كل شيء قدير، نعم المولى ونعم المصير”

واستطرد في دعائه للإذاعة العمانية والقائمين عليها:” وبارك اللهم بالكلمات الذي تلقى بهذه الإذاعة لتجد قلوباً صاغية ونفوساً واعية، حتى تتفاعل النفوس معها تفاعلاً تاماً، ويكون التلاحم تام بين القاعدة والقيادة، وما بين الجانب العسكري والجانب المدني، إنك ربنا على كل شيء قدير، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين”.

إذاعة الصمود

واحتفلت وزارة الدفاع العمانية وقوات السلطان المسلحة اليوم في معسكر المرتفعة بالافتتاح الرسمي لإذاعة “الصمود” تحت رعاية شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

وتم خلال الحفل عرض نبذة عن مشروع إذاعة (الصمود ) وما تشمله من الدورة البرامجية وما تحويه من محتوى إذاعي وفترات البث اليومي وبما يحقق الأهداف المرجوة والغاية الوطنية المتوخاة.

وقام نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بإزاحة الستار التذكاري لإذاعة (الصمود)، وتفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالإذاعة ، ثم عزفت موسيقى الجيش السلطاني العماني السلام السلطاني إيذانا بالافتتاح الرسمي للإذاعة .

ما هو هدف اذاعة الصمود

وتهدف إذاعة الصمود العمانية، بالدرجة الأولى إلى المحافظة على المستوى المعنوي العالي والرفيع، والجاهزية القتالية القوية التي وصل إليها منتسبو المؤسسة العسكرية العمانية في مختلف الميادين.

وتتولى إدارة هذه الإذاعة والاشراف عليها، رئاسة التوجيه المعنوي بقيادة أركان قوات السلطان المسلحة التي تعتبر الناطق الرسمي باسم قوات السلطان المسلحة.

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