انطلقت اليوم، الأحد، أول شحنة من منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تشمل زيت الزيتون والعسل والنبيذ، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد توقيع اتفاق التطبيع بينها وبين الكيان الإسرائيلي في أغسطس الماضي.

مصنع نبيذ طرة الاستيطاني

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الشحنة الأولى تم إرسالها إلى الإمارات من قبل مصنع نبيذ طرة الاستيطاني في مستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضي المواطنين قرب رام الله، والذي يعمل في مجالات الزيت والزيتون والعسل والنبيذ.

يوم أسود بتاريخ العرب، أول شاحنة محملة بزيت الزيتون والعسل انطلقت اليوم من مستوطنات الضفة قرب #رام_الله إلى #الإمارات.. المستوطنات هي أراض اغتصبها الصهاينة بعدما ارتكبوا أبشع المجازر بحق أهلها من أبناء #فلسطين وتسم أوروبا منتجاتها بتحذير أنها أرض مغتصبة.. هل ندرك حجم جرم أبوظبي؟ — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 10, 2021

حيث يتم استيراد النبيذ من مستوطنة “إيتمار” التي أقيمت على أراضٍ مُغتصبة من قرى عوارتا، وبيت فوريك وعقربة، الفلسطينية شمالي الضفة الغربية.

زيت الزيتون

وتتخذ شركة “نبيذ أرنون” من المستوطنة مقرا لها أما زيت الزيتون من مستوطنة “براخا” المقامة على أراضي قرى بورين وكفر قليل شمالي القدس المحتلة وأما العسل، من مستوطنة “حرميش” التي استولت على مئات الدونمات من قرية قفين الفلسطينية في محافظة طولكرم وأقيمت المستوطنة في العام 1984.

الطحينة

وتتخذ شركة “برادايس” من مستوطنة “حرميش” مقرا لها، أما الطحينة فسيصدّرها جبل “جرزيم” الذي يسكنه السامريون، للإمارات.”

تسويق النبيذ في دبي

وأشارت إلى أن عملية تسويق النبيذ بدأت مبكرًا لرجال أعمال وآخرين من دول أجنبية مقيمين في دبي. وشارك في عملية تغليف صناديق الشحنة رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي دغان، الذي بادر مؤخرًا بتوقيع اتفاقيات تصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات.

اقرأ أيضاً: الشيطان ابن زايد اعجبه النبيذ الإسرائيلي وهذا ما فعله لترويج منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات

ووصف دغان ما جرى بأنه “يوم تاريخي” للمستوطنات، معربًا عن أمله “في نقل منتجات مماثلة لدول عربية أخرى قريبًا”.

مستوطنات الضفة

ودعا رئيس مجلس مستوطنات الضفة إلى زيادة البناء الاستيطاني والدفع باتجاه استيطان مليون إسرائيلي في تلك المستوطنات لإبقائها كقوة اقتصادية.

جدير بالإشارة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعا الشركات العالمية إلى عدم التعاون مع منظومة المستوطنات بعد وضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على “القائمة السوداء” لتعاملها مع منظومة المستوطنات.

وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية وغير قانونية، وترقى لجريمة حرب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك