أخذ ناشطون في البحث بصور الفنانة المصرية روبي القديمة وإعادة تداولها، وذلك عقب تصدرها محركات البحث بعد لقاء برنامج “صاحبة السعادة” الشهير مع الفنانة إسعاد يونس.

اقرأ أيضاً: “شاهد” ابنة روبي “الفاتنة” تتصدر البحث بعد رقص والدتها الساخن برأس السنة

صور روبي أمام الأهرامات

وكانت روبي قد ظهرت في صورة لها أمام الأهرامات، وهي ترتدي ملابس قصيرة من الأسفل ومفتوحة الكتفين، تكشف أجزاءً كبيرة من جسدها.

View this post on Instagram A post shared by Ruby (@therubyegy)

فيما كانت الفنانة المصرية قد نشرت صور أخرى لها عبر حسابها الشخصي بانستغرام، في وضعيات وأماكن مختلفة، الأمر الذي استدعى المغردين والمتابعين لاستدعائها من جديد.

View this post on Instagram A post shared by Ruby (@therubyegy)

روبي تتصدر

وكان اسم الفنانة المصرية روبي قد تصدر محرك البحث جوجل، وذلك عقب حلقتها في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية “دي أم سي”.

View this post on Instagram A post shared by Ruby (@therubyegy)

واستضافت إسعاد يونس روبي ومغني الراب ويجز، في حلقة احتفالية بالعام الجديد 2021، شاركت فيها روبي مع ويجز بغناء أغنية “باظت خالص” على مسرح البرنامج.

View this post on Instagram A post shared by Ruby (@therubyegy)

اغنية ليه بيداري كده

كما غنت أغنيتها الشهيرة “ليه بيدارى كده” كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس بالرقص معها على مسرح البرنامج.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حينها حالة من التفاعل الكبير مع رقصة الفنانة مع مغني الراب ويجز خلال تأدية الأغنية، مطلقين المئات من التغريدات الساخرة والكوميدية حول الأغنية والأداء الذي قامت ب هروبي خلال الحلقة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك