هذا ما حدث بين الفنانة رحاب الجمل والممثل السكران باسم سمرة بعدما فضحته

عقد الفنان المصري أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، جلسة صلح بين الفنانين المصريين باسم سمرة ورحاب الجمل، في منزله، وذلك لاحتواء الخلاف الذي دار بينهما وأثار ضجة واسعة.

وقدم الثنائي اعتذارهما لأشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية، وأكدا أن ما حدث كان سوء تفاهم ليس إلا،وأن هناك تكبير للقصة.

ومن جانبه قال أشرف زكي إنه سيعرض اعتذار رحاب الجمل وباسم سمرة على مجلس النقابة ويتمنى قبوله، مؤكداً أنه لن يسمح بأن يتراشق أي فنان مع زميله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

جلسة صلح بين باسم سمرة و رحاب الجمل بعد ازمة الحشيش اثناء البروفة .. pic.twitter.com/e3AmgrIn6I — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 10, 2021

وأثارت صور الصلح المنتشرة سخرية واسعة بين الناشطين بسبب مظهر باسم سمرة الغريب، وتعابير وجه رحاب الجمل والتي تدل على أنه تم الصلح بينهما رغماً عنهما، ما جعل صورتهما مناسبة لعمل “ميمز” مُضحكة تصدرت التريند في مصر.

باسم سمره: انا ضارب بكتيتن بانجو علشان اقدر اتوازن https://t.co/S1oz97Tppw pic.twitter.com/OEzAFYskYF — •нσssαм•🤖 (@HossamSobhey) January 10, 2021

الصلح خير قوم نصائح 🥴 pic.twitter.com/nrWQi7URa7 — mariam badr (@BaderMycat84he) January 11, 2021

وكانت رحاب الجمل قد فضحت باسم سمرة وكشفت أنه تعاطى الحشيش، أثناء “بروفة” أحد الأفلام الجديدة، وكتبت منشورًا بعنوان “الممثل السكران”.

وقالت فيه: “الممثل السكران .. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغنٍ شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب”.

“قلة أدب .. أنا هربيك”

أضافت أن باسم سمرة “كان في حالة هياج” خلال البروفات في أحد الفنادق.

وأوضحت: “كنا قاعدين فوجئنا بباسم سمرة داخل علينا وغضبان جدًا وماكنش في وعيه، وشتم كل فريق العمل والممثلين، من غير أي سبب”.

وأكملت: «سمعت منه كم ألفاظ خادشة للحياء، وتجاوزات عمري ما سمعتها في حياتي”.

وقالت: “أول مرة أتعرض لموقف زي ده.. أنا أخدت الشنطة وجريت، ماكنتش عارفة هوصل لعربيتي إزاي وأمشي من المكان.. أنا لحد دلوقتي عمالة اترعش”.

النقابة تتوعد الممثل السكران

وتوعد حينها أشرف زكي إنه طلب من الفنانة رحاب الجمل كتابة مُذكرة وتوجيهها إلى النقابة في أقرب وقت بشأن التحقيق فيها.

وتوعد أشرف زكي بأن النقابة لن تتهاون تجاه أي مُخطئ، مضيفاً: “لا أحد فوق القانون”.

وأكد أنه سيتم الاطلاع على الأزمة كاملة والاستماع إلى أقوال رحاب الجمل، فور تقديمها مُذكرة بشكلٍ رسمي قبل أن يحتوي الأزمة باعتذارهما.