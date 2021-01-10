تسببت تصريحات للموسيقار المصري هاني مهنا، تحدث فيها حول فترة سجنه برفقة أبناء الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا بشدة هذا التمييز والظلم حتى داخل السجون المصرية.

هاني مهنا وأبناء مبارك

وفي التفاصيل، خرج هاني مهنا مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني، عبر برنامجه المذاع بمحطة راديو “نجوم أف أم”، وتحدث مهنا خلال الحلقة عن الظروف التي عايشها داخل السجن مع أبناء مبارك علاء وجمال، وعدد من رموز نظام مبارك، والذين كانوا متواجدين في سجن طره الكائن بجنوب العاصمة المصرية القاهرة.

هاني مهنا: صداقتي مع جمال وعلاء مبارك بدأت من السجن من برنامج #حروف_الجر مع يوسف الحسيني pic.twitter.com/wqd6JL8kS1 — Nogoum FM 100.6 (@NogoumFM) January 4, 2021

وأوضح الموسيقار المصري أنه كان ضمن 16 شخصاً منهم ضباط سابقون بالشرطة المصرية، محجوزون في مبنييّن يتسعان لأكثر من 3 آلاف نزيل.

وجدت هشام طلعت وأحمد عز

وأضاف مهنا: “دخلت لقيت هشام طلعت مصطفى (رجل الأعمال المصري الذي كان محبوساً على ذمة قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم) عامل جامع صرح، وأحمد عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم إبان عهد مبارك) عامل جيم وسبا غير طبيعي، أحدث أجهزة. ترابيزة بينج وترابيزة بلياردو”.

وتابع مهنا بتصريحاته: “علاء (مبارك) جاب لي تليفزيون، وجمال جاب لي ثلاجة.. الحاجات دي كانت عندهم بس مهمة”.

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حبيب العدلي كان الحكم

وأشار هاني مهنا إلى أنهم اعتادوا لعب كرة القدم داخل السجن، موضحاً: “بنلعب كورة مع بعض، و حبيب العادلي ساعات يحكم لنا”.

وحول جمال وعلاء مبارك، قال مهنا: “لما تعرفت عليهم عن قرب حسيت إن الناس دي ظُلموا، هو انتو عشان رؤساء جمهورية تبقوا في أدب يدرس كده”.

ردود فعل غاضبة

وتسببت مقابلة الموسيقار المصري بموجة من الجدل بين المغردين والنشطاء، والذين أخذوا بتوجيه سهام الانتقام اللاذع للنظام المصري الحالي، وللسجون المصرية المعروف عنها عالمياً وحقوقياً، بخلوّها من أي من المحددات والمعايير الإنسانية والقانونية، ودرجة التمييز بين المساجين بهذه الطريقة الفجة والتي لا يوجد لها مثيل سوى في الأفلام والأعمال التلفزيونية.

مش لاقية تعليق مناسب … https://t.co/4D7uCtGcLm — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) January 10, 2021

رأفت الميهي كان تصوره فى محله والله … كلهم حسن سبانخ pic.twitter.com/5jzkcrEdtw — Moro (@Catch_Hope) January 10, 2021

وعلق أحد المغردين على تصريحات الموسيقار المصري وقال: “أنا مش شاغلني في تصريحات هاني مهنا عن السجن غير إن علاء مبارك كان بيحسبله پينالتي مجاملة وهو واقع عند الجون بتاع فريقه أصلًا، حتى دي بالكوسة؟”.

أنا مش شاغلني في تصريحات هاني مهنى عن السجن غير إن علاء مبارك كان بيحسبله پينالتي مجاملة وهو واقع عند الجون بتاع فريقه أصلًا، حتى دي بالكوسة؟#حكام_من_الصين — علي هشام (@Ali_Hisham) January 10, 2021

فيما قالت مغردة أخرى: ” هانى مهنا وجمال وعلاء وحبيب العادلي وأحمد عز و 9 كمان كانوا قاعدين في عنبر مخصص ل 3000 سجين وكان عندهم شاشات وتلاجات و جيم وجاكوزي جايبهم احمد عز اللي كان صارف ومكلف!! مقصود تسريب الكلام ده طبعا عشان كل مصري يتأكد إنه عبد وإن الأسياد عمرهم ما اتهانوا”.

هانى مهنا وجمال وعلاء وحبيب العادلي وأحمد عز و 9 كمان كانوا قاعدين في عنبر مخصص ل 3000 سجين وكان عندهم شاشات وتلاجات و جيم وجاكوزي جايبهم احمد عز اللي كان صارف ومكلف!! مقصود تسريب الكلام ده طبعا عشان كل مصري يتأكد إنه عبد وإن الأسياد عمرهم ما اتهانوا https://t.co/swOPkUkVXx pic.twitter.com/fE0YK9wPRS — Nada Mostafa (@realNadaMostafa) January 10, 2021

ثورة 25 يناير

وكانت ثورة 25 يناير 2011 حدثا فارقا في تاريخ مصر وتم الإطاحة بحسني مبارك بعد 30 عاما من حكم مصر، ولأول مرة تم القبض على رؤوس النظام وشخصيات كانت تدير البلد بإصبعها وإيداعهم السجن.

ولكن بعودة النظام العسكري في مصر تحت قيادة عبدالفتاح السيسي والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب بتاريخ مصر ـ محمد مرسي ـ، عادت السياسة القديمة وأفرج عن جميع رموز النظام وحل مكانهم المعارضين والمشاركين بثورة يناير.

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