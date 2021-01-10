“نعلنها ببلاش لعيون قطر”.. كاميرا وثقت ردة فعل سعودي من الأحساء احتفالاً بالمصالحة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما فعله بائع سعودي من مدينة الإحساء، ابتهاجاً بالمصالحة السعودية القطرية.

سعودي يعلنها مدوية

وقام المواطن السعودي بحسب المقطع الذي رصدته (وطن)، بالاحتفال بالمصالحة بين السعودية وقطر، حيث جمع المارة حول محلّه الذي يبيع فيه وأخذ يقول: “بمناسبة رجعة العلاقات بين السعودية وقطر، نعلنها ببلاش لعيون قطر”.

مواطن سعودي من #الأحساء وهي أقرب مدينة لقطر يعبر عن فرحته بعودة العلاقات بين #السعودية و #قطر بأسلوبه، شكراً للأحساء وأهلها على مشاعركم الطيبة ♥️ pic.twitter.com/ZPjRpPJ132 — عبدالله الملا @ قطر (@almulla543) January 9, 2021

وأخذ المواطن السعودي بالصراخ والترويج لتوزيع بضاعته مجانا، احتفالاً بعودة العلاقات مع الدولة القطرية.

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ردود فعل واسعة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، حيث عبّر عدد من المغردين القطريين عن شكرهم لهذا المواطن السعودي، متمنين أن تزول الغمة والكراهية عن كل بلاد العرب والمسلمين.

ونشر أحد القطريين المقطع وعلق عليه بقوله: “مواطن سعودي من الاحساء وهي أقرب مدينة لقطر يعبر عن فرحته بعودة العلاقات بين السعودية و قطر بأسلوبه، شكراً للاحساء وأهلها على مشاعركم الطيبة”.

فيما قال أحد المعلقين: “الحساويين أكثر من تضرر من الحصار لأنهم بطبيعتهم طيبين ومحترمين”.

الحساويين أكثر من تضرر من الحصار

لأنهم بطبيعتهم طيبين ومحترمين

ما عدا منذروه #حمالة_الحطب

هو المستفيد من الحصار#ح_الحسا الله ينتقم منه — سيدة قطر © (@UmQr) January 10, 2021

ودون أحد المغردين مشيدا بالمصالحة ومهاجما كتائب الذباب والفتنة:” الفرحة تشمل كل الشعب السعودي بستثنى الذباب ومن طبل للباطل بارك الله فيك”.

الفرحه تشمل كل الشعب السعودي بستثنى الذباب ومن طبل للباطل بارك الله فيك — Abdulrahman Alsuhaimi (@Abdulra34442514) January 9, 2021

المصالحة الخليجية

وكانت كل من السعودية وقطر قد أعلنتا عن عودة العلاقات السياسية بينهما وفتح الحدود البرية والمجال الجوي، بعد انقطاع استمر منذ العام 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر، مقاطعة قطر بدعوى دعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة جملة وتفصيلاً أكثر من مرة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي من بعد تاريخ الخامس من يناير 2021، وهو اليوم الذي تم فيه عقد القمة الخليجية الواحدة والأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، مشاهد من الابتهاج والاحتفال بالمصالحة القطرية السعودية.

والتي كان أول مشاهدها، استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في مطار مدينة العلا، أثناء قدوم الأخير على رأس وفد بلاده لحضور القمة الخليجية واحتضانه له في المطار.

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