نجاة السعيد صحفية إماراتية تنضم إلى طاقم صحيفة إسرائيلية بعد أن خلع ولي نعمتها سرواله للإسرائيليين

في إطار مسلسل الانبطاح الاماراتي المتواصل، أعلنت مجموعة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد، انضمام نجاة السعيد الباحثة والصحفية الإماراتية إلى فريق عملها.

نجاة السعيد ستعمل معلقة سياسية

وقالت الصحيفة إن السعيد ستعمل كمعلقة سياسية وكاتبة عمود في الصحيفة التي تصدر يومياً

انضمت باحثة من أبو ظبي، وهي الدكتورة نجاة السعيد، كمعلقة إلى سلك صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي نشرت اليوم أول مقالاتها تحت عنوان "اتفاقيات إبراهيم: بطاقة حمراء للمتطرفين".

ويُشار إلى أن الدكتورة السعيد خبيرة في مجالي التنمية البشرية والإعلام. — مكان الأخبار (@News_Makan) January 10, 2021

وعبر بوعز بسموت رئيس تحرير الصحيفة العبرية عن ارتياحه لهذه الخطوة التي وصفها بأنها “فريدة من نوعها”، وأنها تنقل “رسالة مهمة للمجتمع الإسرائيلي والإماراتي والعربي بأن تواجدها رسالة سلام”.

جريدة الاتحاد الإماراتية

وتكتب السعيد عمودًا في جريدة الاتحاد الإماراتية، وتشارك كمحللة في قناة الحرة الفضائية الأميركية التي تنطق بالعربية وتصف نفسها بأنها باحثة مستقلة لا تطبل لعيال زايد.

من هي نجاة السعيد

وتعد السعيد، خبيرة في مجالي التنمية البشرية والإعلام، وأستاذة مساعدة في جامعة زايد في دبي، قسم الإعلام، وعملت في منظمات تنمية دولية عديدة من ضمنها منظمة الصحة العالمية في واشنطن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة.

كما عملت محررة في مجلات نسائية معنية بحقوق المرأة، والتعليم، والفن والصحة، وتكتب عن الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط ومدى تأثيرها على وضع المرأة، وعن دور الإعلام في البلاد العربية، ولها العديد من المؤلفات.

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