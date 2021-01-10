ذكرى وفاة السلطان قابوس بن سعيد
ذكرى وفاة السلطان قابوس بن سعيد
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في يوم عُمان الحزين.. هذا المشهد الذي لن ينساه العمانيون في الذكرى الأولى لوفاة السلطان قابوس!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بأكثر مقطع مؤثر في الذكرى الأولى لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، والتي صادفت اليوم الأحد العاشر من يناير.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” لحظة إقامة صلاة الجنازة على السلطان قابوس وتشييعه إلى مثواه الأخير.

تشييع السلطان قابوس

وأقيمت صلاة الجنازة بجامع السلطان قابوس الأكبر حيث لُفّ جثمان السلطان قابوس بن سعيد بعلم السلطنة، وأمّ المصلين المفتي العام للسلطنة، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.

وتقدم المشيعين حينها السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، وأفراد الأسرة المالكة والوزراء والمستشارون والقادة العسكريون وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ وأعيان البلاد وجموع غفيرة من المواطنين.

موكب مهيب

وخرج موكب الجنازة في مشهد مهيب من قصر بيت البركة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر مرورا بشارع السلطان قابوس حيث اصطف المواطنون وأفراد القوات المسلحة على جانبي الطريق.

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يوم عُمان الحزين

هذا وقد تصدر اسم السلطان قابوس محركات البحث الشهيرة، بعدما أحيا الناشطون الذكرى الأولى لوفاته، بعدة هاشتاجات، مثل #ذكرى_وفاة_السلطان_قابوس، و #يوم_عمان_الحزين، حيث عبر العديد من العمانيين عن تألمهم لرحيل مؤسس نهضتهم، وعددوا عبر تغريداتهم إنجازته خلال فترة حكمه.

قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ

وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ممثلة في التوجيه المعنوي، أنها ستصدر اليوم كتابا بعنوان (قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ).

ويتضمن الكتاب سردا وتوثيقا للأحداث التي مرت بها السلطنة في يوم العاشر من يناير 2020م حينما فقدت السلطنة قابوس بن سعيد بن تيمور، وما سبقها وتخللها من إجراءات وسلاسة في انتقال الحكم وتنصيب السلطان هيثم بن طارق، سلطانا للبلاد مع تناول ومضات من فكر السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وما خلَّفه من مآثر جمة .

هيثم بن طارق تولى مقاليد الحكم

ويضم كتاب (قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ) بين جنباته ستة فصول.. تضمن الفصل الأول ومضات من مسيرة السلطان قابوس بن سعيد، الحافلة بالعطاء وفكره المنير.

تأسيس الدولة البوسعيدية

وتحدث الفصل الثاني عن تأسيس الدولة البوسعيدية ونظام الحكم في الدولة، فيما سرد الفصل الثالث تفاصيل الأحداث التي مرت بها السلطنة منذ إعلان وفاة قابوس حتى تنصيب هيثم بن طارق.

وتناول الفصل الرابع تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد، واستقبال السلطان هيثم بن طارق لجموع المعزين من دول العالم وأبناء الوطن.

خبر وفاة السلطان قابوس

وتطرق الفصل الخامس للكتاب الى أبرز ما اتخذته الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية عند تلقيها خبر وفاة السلطان قابوس، وما أعلنته من بيانات نعي للسلطان الراحل وأهم ما قاله زعماء وقادة دول العالم عن مسيرته.

بالإضافة إلى ما تم نشره عنه في مختلف وسائل الإعلام، وجاء في الفصل السادس للكتاب ومضات من مسيرة السلطان هيثم بن طارق.

من هو السلطان قابوس بن سعيد

الجدير بالذكر أن السلطان قابوس ، ولد في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1940 في محافظة ظفار، وهو السلطان الثامن من أسرة آل بوسعيد التي أسسها الإمام أحمد بن سعيد عام 1741.

وحكم قابوس سلطنة عمان منذ العام 1970 بعدما تولى السلطة إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور.

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