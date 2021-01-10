في يوم عُمان الحزين.. هذا المشهد الذي لن ينساه العمانيون في الذكرى الأولى لوفاة السلطان قابوس!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بأكثر مقطع مؤثر في الذكرى الأولى لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، والتي صادفت اليوم الأحد العاشر من يناير.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” لحظة إقامة صلاة الجنازة على السلطان قابوس وتشييعه إلى مثواه الأخير.

تشييع السلطان قابوس

وأقيمت صلاة الجنازة بجامع السلطان قابوس الأكبر حيث لُفّ جثمان السلطان قابوس بن سعيد بعلم السلطنة، وأمّ المصلين المفتي العام للسلطنة، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.

وتقدم المشيعين حينها السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، وأفراد الأسرة المالكة والوزراء والمستشارون والقادة العسكريون وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ وأعيان البلاد وجموع غفيرة من المواطنين.

أكثر مقطع كان مؤثر في هذا اليوم💔 #ذكري_وفاه_السلطان_قابوس pic.twitter.com/2fH0JFjLSo — راشد الحامدي (@Rashidrsa12) January 9, 2021

موكب مهيب

وخرج موكب الجنازة في مشهد مهيب من قصر بيت البركة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر مرورا بشارع السلطان قابوس حيث اصطف المواطنون وأفراد القوات المسلحة على جانبي الطريق.

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يوم عُمان الحزين

هذا وقد تصدر اسم السلطان قابوس محركات البحث الشهيرة، بعدما أحيا الناشطون الذكرى الأولى لوفاته، بعدة هاشتاجات، مثل #ذكرى_وفاة_السلطان_قابوس، و #يوم_عمان_الحزين، حيث عبر العديد من العمانيين عن تألمهم لرحيل مؤسس نهضتهم، وعددوا عبر تغريداتهم إنجازته خلال فترة حكمه.

في مثل هذه الساعات قبل عام عشنا القلق وجميع الأنظار متجة صوب #بيت_البركة تنتظر خبر عن صحة #أعز_الرجال_وأنقاهم تنتظر معلومة تطمئن قلوب العاشقين لذلك القائد الفريد.. كنا بين مصدق أن أمر الله حل، وبين أمنية أن يكون كل ذلك حلم ليس اعتراضاً ولكن لأن فقده موجع . — خالد السبع (@Khaled5Saba) January 9, 2021

دُفنت في أرضك الطاهرة التي أحببتها، ولكنك تزهرُ كل عام بهاءً وجمالاً في قلوب أبناؤك الأوفياء، فطبت في جنات عدن يا سيدي. #ذكرى_وفاة_السلطان_قابوس pic.twitter.com/BEcJhfDhMR — الشيبة خلفان (@5alfan1) January 9, 2021

العاشر من يناير : يوم عُمان الحزين pic.twitter.com/lbL6b9vstr — «شؤون سلطانية» (@Shuoon_Royal) January 9, 2021

لم تذهب ذكرى الفقد الموجع حتى تتجدد ، إنما يحدث أن تعود دائرة ارقام رزنامة الأيام فتستفيق حشرجة وتستيقظ غصّة ويرتمي حزنٌ شفافٌ على بعضه

مُنذ أن أتتْ الرابعة من فجر العاشر من يناير يا أب #عمان وهي مقيمة فينا بكل ثقلها ووجعها

رحمك الله وجزاك عنا خيراً#ذكرى_وفاة_السلطان_قابوس pic.twitter.com/MQnSyvyMku — حميد البلوشي (@hameedalbloushi) January 9, 2021

#ذكرى_وفاة_السلطان_قابوس

اشـرقت عُمان في عام 1970 و انطفى نور عُمان في عام 2020 ، يا اباً عُمان ذهبت و بقى ذكرك في قلوبنا ، لم ننساك طيلة الدهر رحمك الله رحمة الابرار و رزقك الله جنته و نعيمه❤️ pic.twitter.com/2CZXDe7jA0 — هـناء ‏؏. بـاعمر (@hbaomar_) January 9, 2021

غدا ١٠ يناير

يوم حزين على قلبي قبل عام

فقدت السلطنة والخليج والعالم العربي والاسلامي والانسانية قائد المحبة والسلام سلطان القلوب جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه

من الوفاء نذكره ولو بدعوة

غفر الله لك واسكنك فسيح جناته ونسأل الله يطيل بعمر السلطان هيثم خير خلف لخير سلف pic.twitter.com/MIkmDbt64R — حمد بن وهب العنزي ( ابن ملحم)🇸🇦❤️🇴🇲 (@hwanazi2014) January 9, 2021

٢٣ يوليو ١٩٧٠؛ سأعمل بأسرع ما يمكن

١٠ يناير ٢٠٢٠؛ لقد اتممت ما وعدت رحمك الله أبي❤️#يوم_عمان_الحزين#ذكرى_وفاة_السلطان_قابوس pic.twitter.com/oGB2CFOudt — مبهـٰر "🇰🇼🤍🇴🇲" (@KH9_OMAN99_) January 9, 2021

ليس محزناً أن يصاب الوطن بالحزن، بل مِن المحزن أن لا يستطيع ذاك الوطن تحمّل الحزن ونسيانه 💔#قابوس_في_قلوبنا وأعتقد جازمة بأن #ذكرى_وفاة_السلطان_قابوس ستكون الحدث الأهم في تاريخ #عُمان الحديث pic.twitter.com/vpJflF8y6W — nabdh oman (@oman_nabdh) January 9, 2021

قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ

وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ممثلة في التوجيه المعنوي، أنها ستصدر اليوم كتابا بعنوان (قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ).

ويتضمن الكتاب سردا وتوثيقا للأحداث التي مرت بها السلطنة في يوم العاشر من يناير 2020م حينما فقدت السلطنة قابوس بن سعيد بن تيمور، وما سبقها وتخللها من إجراءات وسلاسة في انتقال الحكم وتنصيب السلطان هيثم بن طارق، سلطانا للبلاد مع تناول ومضات من فكر السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وما خلَّفه من مآثر جمة .

هيثم بن طارق تولى مقاليد الحكم

ويضم كتاب (قابوسُ القائدُ .. سلطانٌ خالدٌ .. وعدٌ ووفاءٌ) بين جنباته ستة فصول.. تضمن الفصل الأول ومضات من مسيرة السلطان قابوس بن سعيد، الحافلة بالعطاء وفكره المنير.

تأسيس الدولة البوسعيدية

وتحدث الفصل الثاني عن تأسيس الدولة البوسعيدية ونظام الحكم في الدولة، فيما سرد الفصل الثالث تفاصيل الأحداث التي مرت بها السلطنة منذ إعلان وفاة قابوس حتى تنصيب هيثم بن طارق.

وتناول الفصل الرابع تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد، واستقبال السلطان هيثم بن طارق لجموع المعزين من دول العالم وأبناء الوطن.

خبر وفاة السلطان قابوس

وتطرق الفصل الخامس للكتاب الى أبرز ما اتخذته الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية عند تلقيها خبر وفاة السلطان قابوس، وما أعلنته من بيانات نعي للسلطان الراحل وأهم ما قاله زعماء وقادة دول العالم عن مسيرته.

بالإضافة إلى ما تم نشره عنه في مختلف وسائل الإعلام، وجاء في الفصل السادس للكتاب ومضات من مسيرة السلطان هيثم بن طارق.

الجدير بالذكر أن السلطان قابوس ، ولد في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1940 في محافظة ظفار، وهو السلطان الثامن من أسرة آل بوسعيد التي أسسها الإمام أحمد بن سعيد عام 1741.

وحكم قابوس سلطنة عمان منذ العام 1970 بعدما تولى السلطة إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور.

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