فضيحة .. هذه الفنانة حاولت إقامة علاقة مع تامر حسني وحملت وانجبت دون زواج!

وجهت زوجة الفنان المصري تامر حسني المغربية بسمة بوسيل رسالة قاسية إلى الفنانة زينة والتي تبين أنها كانت السبب وراء خلافاتهما التي كادت تؤدي إلى الطلاق.

ونشرت بسمة بوسيل رسالتها عبر خاصية “الستوري” عبر “انستجرام” وقالت فيها: “لن يتزوجكي ..روح اركني بلاش..شو عن طريق ناس نص كم.. حاولت احط اغنية تعرفي تفهميها عشان الجهل بس”.

ووضعت بسمة بوسيل على هذه الستوري أغنية المهرجانات “كذا ميزه”.

بسمة بوسيل لــ زينة : لن يتزوجكي .. ! pic.twitter.com/atdj0u0qTa — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 9, 2021

فضيحة زينة

وكانت بسمة بوسيل أعادت نشر فيديو ظهرت به صديقتها المحامية سارة درويش وهي تكشف السبب الرئيسي الذي دفع بسمة إلى طلب الطلاق من تامر حسني، وشنت هجوما على زينة دون ذكر اسمها بطريقة مباشرة.

وقالت سارة درويش في الفيديو إن فنانة معروفة كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر حسني، لكن زوجته كشفت الأمر ما دفع الأخيرة لطلب الطلاق من زوجها.

وعايرت سارة درويش، زينة بحملها وإنجابها توأمها من الممثل المصري أحمد عز دون زواج.

المحامية سارة درويش صديقة بسمة بوسيل تهاجم زينة : عندكم في البيت مربوكيش على انك مينفعش تحملي من غير جواز .. ! pic.twitter.com/BdWEB7RWfp — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 9, 2021

وضجت مواقع التواصل قبل فترة بانفصال الثنائي، حين أعلنت بسمة بوسيل على “إنستجرام” أنها وزوجها منفصلين منذ فترة، ويحضران حاليا لأوراق الطلاق، قبل أن تعود وتعلن تصالحها معه.

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