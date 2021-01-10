فضيحة مودل روز.. احتست هذا المشروب وفقدت عقلها ونسيت ارتداء “البنطلون” قبل التصوير!

أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز ضجة واسعة بعدما تمادت هذه المرة بوقاحتها وظهرت بدون “بنطلون” في أحدث فيديوهاتها.

مودل روز تثير جدلاً واسعاً

ونشرت مودل روز فيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي تُمسك مشروب طاقة ثم تضعه فجأة وتقوم بالرقص، وللوهلة الأولى تظهر بتيشرت واسع يغطيها بشكل كامل، وفجأة يتبين أنها بدون “بنطلون”، وترتدي ملابس داخلية فقط، وتبدأ بالرقص غير مبالية بجرأتها.

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ردود فعل غاضبة على ما فعلته مودل روز

وعبر الناشطون عن صدمتهم من جرأتها وقالوا إنها ربما تحمست قليلاً لدرجة أنها نسيت ارتداء البنطلون، وكتب أحدهم: ” مستعجلة تصور سناب ونسيت البنطلون”.

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وعلق آخر: ” أفلا يتوبون إلى الله؟”.

وأكد أحد المتابعين أنه شعر بالقرف من شكلها بدون ملابس، وكان أن يتقيأ وكتب: “يع طراش”.

أنا مثيرة وأعلم

ونشرت مودل روز قبل أيام مجموعة صور عبر “انستجرام” ظهرت خلالها كعادتها بملابس جريئة تكشف أكثر مما تغطي وعلقت عليها: “أنا سكسي ومثيرة وأعلم ذلك”.

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وسخر الناشطون من ثقة مودل روز بنفسها، خاصة أنها ليست بذلك الجمال والجاذبية بحسب تعبيرهم، وقالوا إنها تعمد فقط للإثارة والتعري من أجل لفت الأنظار إليها.

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وفي وقت سابق، أثارت روز ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي برقصة جنونية مع صديقها، حيث ظهرا سوياً وهما يرقصان على الأغنية الإسبانية الشهيرة بيلا شاو.

روز اشتهرت بمقاطعها الفاضحة

وظهرت روز التي اشتهرت بمقاطعها وصورها الجنسية الفاضحة وهي ترقص بجنون تحت أضواء خافتة وسط تعالي أصوات ضحكاتها.

وسبق أن أثارت المودل سخرية الجمهور باستعراضها أردافها وصدرها بحجة ممارسة التمارين الرياضية، واللياقة البدنية.

تمرين للعضلات

وظهرت المودل بفيديو حينها وهي تؤدي تمرينا لعضلات الجسم كاملةً على حد قولها، وارتدت خلاله “شورت” رياضي، وحمالة صدر رياضية أيضاً، وبدأ بإسناد قدميها على الحائط والقفز بطريقة عكسية، ما جعل صدرها ينكشف بطريقة فاضحة، بالإضافة إلى وضعية أردافها التي تعمدت إبرازهم.

ولا تتوقف الفاشينيستا السعودية روز، عن إثارة الجدل بمقاطعها الفاضحة والتعري لأجل كسب المتابعين بأسلوب رخيص مبتذل، يعرضها لهجوم حاد.

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