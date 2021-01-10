غادة عويس تتوعد بهذا الأمر شخصيا.. جيش سعودي من 9 آلاف ذبابة يشيطن المرأة التي هزت عرش ابن سلمان

شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، هجوما عنيفا على كتائب الذباب السعودي التي تتبع الديوان والتي يهدف النظام من خلالها لإسكات غادة وسحبها شكواها ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

غادة عويس نشرت صور حسابات الذباب

ونشرت غادة عويس، صورا تظهر استهداف حسابات سعودية بمعرفات وهمية ـ بلغت 9 آلاف حساب ـ لها بشكل شخصي، ومحاولة شيطنتها بنشر بذاءات ضدها.

لا أحد في السعودية يجرؤ على التغريد بحرية ولا أحد يقدح من رأسه.

٩٠٠٠حساب على تويتر يحمل صورة الملك سلمان او ابنه مبس او العلم السعودي يشتمني.ذباب الكتروني تابع لحكومة مستبدة ينشد إسكات الصحافيين والناشطين.شخصيا لن أسكت وكذلك أشفق على المملكة التي تستحق افضل من هذا المستوى بكثير. pic.twitter.com/cirp5eTYpK — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 10, 2021

وعلقت مذيعة الجزيرة بقولها:”لا أحد في السعودية يجرؤ على التغريد بحرية ولا أحد يقدح من رأسه، ٩٠٠٠حساب على تويتر يحمل صورة الملك سلمان او ابنه مبس او العلم السعودي يشتمني.”

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الاعلامية الشهيرة توعدت

وتابعت مؤكدة أن لن تسكت عن حقها:”ذباب الكتروني تابع لحكومة مستبدة ينشد إسكات الصحافيين والناشطين، شخصيا لن أسكت وكذلك أشفق على المملكة التي تستحق افضل من هذا المستوى بكثير.”

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع حديث الإعلامية غادة عويس، معتبرين بأن هذا إن دل فهو يدل على كمية السقوط الأخلاقي الذي وقع فيه أذرع محمد بن سلمان الإلكترونية، والتي تحاول بشكل مستمر الشيطنة والإساءة لكل من يختلف معهم أو يتحدث بوجهة نظر مخالفة لسياسة ابن سلمان.

الذباب السعودي والإماراتي

ويستمر الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي بالهجوم على المذيعين والشخصيات الاعتبارية المعروفة لدولة قطر، وذلك ضمن الحرب الإلكترونية التي لم تتوقف، والتي تهدف لاغتيالات معنوية بحق تلك الشخصيات.

وفي وقت سابق، حسمت عويس، الجدل بشأن إمكانية سحبها للدعوى القضائية التي رفعتها ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على خلفية التطور الأخير بملف المصالحة الخليجية.

وقالت عويس، رداً على تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن: “تعنيني المصالحة بجانبها الإنساني من حيث شمل العائلات والحج والعمرة، أما علاقة النظامين السعودي والقطري فأتعامل معها كأي خبر آخر وأحتفظ بإعجابي بالدبلوماسية القطرية لنفسي فليس عملي ان أشيد او أشتم”.

عويس تعرضت للبلطجة

واستدركت الإعلامية اللبنانية بالقول: “لكن من حقي أن ألاحقَ المسؤول عما تعرضت له من بلطجة وجريمة تجسس واختراق واغتيال معنوي”، في إشارة إلى مواصلتها الدعوى القضائية المرفوعة ضد ابن سلمان وابن زايد في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، نشرت عويس صورا للاستدعاءات القضائية بحق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في القضية التي رفعتها ضدهما في محكمة أمريكية.

دعوى قضائية

وكانت غادة عويس رفعت في 10 ديسمبر العام الماضي دعوى قضائية ضد “بن سلمان” في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا.

وقالت في دعواها إنها تتهم ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.

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