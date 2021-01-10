عمرو دياب يحتضن روان بن حسين في صورة مثيرة للجدل بعد انفصاله عن حبيبته دينا الشربيني!

اثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جدلا على منصات التواصل بعد ظهورها في صورة الى جانب الفنان المصري عمرو دياب.

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وبحسب ما يتداول فإن الصورة التقطت خلال حفل عيد ميلاد صديق روان بن حسين.

وظهر عمرو دياب في الصورة وهو يحتضن روان بن حسين بوضع يده على خصرها.

وياتي ظهور الهضبة مع روان بن حسين في ظل الانباء التي تتحدث عن انفصاله عن حبيبته دينا الشربيني.

الهضبة مع ملكة جمال لاتفيا

وقبل ايام انتشرت صورة للفنان عمرو دياب مع ملكة جمال “لاتفيا” السابقة وتُدعى كارولينا زوبروفا.

ونشرت كارولينا زوبروفا عبر حسابها على “انستجرام” نفس الصورة التي جمعتها بعمرو دياب وعلقت عليها: “قابلت هذا الشاب الرائع المبتسم، هل سمعتم ألبومه الجديد؟ ماهي أغنيتكم المفضلة؟”.

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