علق السياسي والمفكر العربي البارز الدكتور عزمي بشارة، على قرار إدارة شركة “تويتر” بوقف حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وحرمانه من التغريد.

تويتر يوقف حسابات ترامب

وكان موقع تويتر أقدم، الجمعة، بشكل دائم على إلغاء حساب دونالد ترامب بسبب “خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف” وفق بيان رسمي، وزاد قرار تويتر من عزلة ترامب بعد حظر حسابيه على موقعي فيس بوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمى.

عزمي بشارة: ترامب يستحق أكثر

وقال عزمي بشارة في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن ترامب يستحق أكثر من حرمانه من “التغريد”، ولكن قدرة شركة خاصة على اتخاذ هكذا قرار وتوقيته متى شاءت مسألة فيها نظر.

1. يستحق ترامب اكثر من حرمانه من "التغريد"، ولكن قدرة شركة خاصة على اتخاذ هكذا قرار وتوقيته متى شاءت مسألة فيها نظر. أصبح فضاء التواصل الاجتماعي مرفقا عماميا، ومصلحة عامة، والقرار بشأن حدوده وحدود التعبير داخله يفترض أن يقوم على وضع حدود لاعتبارات الملكية الخاصة. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) January 10, 2021

وتابع موضحا أن فضاء التواصل الاجتماعي بات مرفقا عماميا، ومصلحة عامة، والقرار بشأن حدوده وحدود التعبير داخله يفترض أن يقوم على وضع حدود لاعتبارات الملكية الخاصة، حسب قوله.

وشدد بشارة في الوقت ذاته على أن هذا لا يعني أن الحل يكمن في إخضاع هذه الشركات للرقابة الشعبية “فهي متأثرة بها أصلا بالعرض والطلب إلى درجة الشعبوية التي قد تكون معادية لحقوق وحريات أصحاب الرأي المختلف.”

2. هذا لا يعني أن الحل يكمن في إخضاع هذه الشركات للرقابة الشعبية، فهي متأثرة بها أصلا بالعرض والطلب إلى درجة الشعبوية التي قد تكون معادية لحقوق وحريات أصحاب الرأي المختلف. ما لا مفر منه هو تنظيم عملها وصلاحياتها وحقوق المواطنين المشاركين وحرية التعبير فيها بالقانون. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) January 10, 2021

وأضاف:”ما لا مفر منه هو تنظيم عملها وصلاحياتها وحقوق المواطنين المشاركين وحرية التعبير فيها بالقانون.

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المفكر العربي قالها

هذا ولفت المفكر العربي في تغريداته إلى أنه ثبت أن ضغط النخب والإعلام يجبر هذه الشركات على أخذ قضايا الديمقراطية في أميركا بالاعتبار.

3. ثبت أن ضغط النخب والإعلام يجبر هذه الشركات على أخذ قضايا الديمقراطية في أميركا بالاعتبار، ولكن لا توجد آليات للضغط عليها خارج أميركا كي تأخذ قضايا الشعوب الأخرى بالاعتبار، كما في حالة حرية القادة الإسرائيليين في التحريض على العنف والاحتلال والاستيطان. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) January 10, 2021

واستطرد:”ولكن لا توجد آليات للضغط عليها خارج أميركا كي تأخذ قضايا الشعوب الأخرى بالاعتبار، كما في حالة حرية القادة الإسرائيليين في التحريض على العنف والاحتلال والاستيطان.”

وسائل التواصل لعبت دورا مهما في تعزيز حرية التعبير

واختتم الدكتور عزمي بشارة تغريداته بالإشارة إلى أن وسائل التواصل لعبت دورا مهما في تعزيز حرية التعبير في الدول السلطوية.

4. لعبت وسائل التواصل دورا مهما في تعزيز حرية التعبير في الدول السلطوية، ولكنها منحت الأنظمة حرية انشاء الجيوش الألكترونية ونشر الشائعات والاكاذيب والتحريض على العنف ضد المخالفين، إضافة إلى القدرة على الرقابة. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) January 10, 2021

ولكنها ـ بحسب بشارةـ منحت الأنظمة حرية إنشاء الجيوش الإلكترونية ونشر الشائعات والاكاذيب والتحريض على العنف ضد المخالفين، إضافة إلى القدرة على الرقابة.

خسارة ترامب

وبدأت دائرة الدعم حول ترامب تضيق تدريجيا عقب الأحداث التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء، ما شجع الديمقراطيين في مجلس النواب إلى جانب بعض الجمهوريين إلى الدعوة لتنحيته قبل موعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، فيما استقال العديد من المسؤولين حوله، ما اضطر ترامب إلى نشر فيديو يستنكر فيه الأحداث في خطوة اعتبرت مفاجئة.

وعلّق موقع تويتر الجمعة “بشكل دائم” حساب دونالد ترامب، مشيرا إلى مخاطر حصول “تحريض جديد على العنف” من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بعد يومين على أعمال الشغب التي قام بها عدد من أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول ساعات عدة.

وتضمن بيان رسمي للموقع أنه “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات (المنشورة على الصفحة الرسمية لترامب) وللسياق الحالي، علقنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف” من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

الارعن ترامب

وقام ترامب بعد إغلاق صفحته بنشر تغريدة مستخدما الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة @بوتوس (كلمة بوتوس تُشكل اختصارا لعبارة رئيس الولايات المتحدة بالإنكليزية). لكنه تم حذف التغريدات سريعا.

وقال موقع تويتر إن “استخدام حساب آخر في محاولة للالتفاف” على حسابٍ تم سابقا تعليقه هو أمر “مخالف لقواعدنا”.

ولم تستفق الولايات المتحدة بعد من هول الأحداث التي وقعت، الأربعاء، داخل مبنى الكابيتول العريق في واشنطن، حين اقتحم حشد من المتظاهرين الذين كانوا يلوحون برايات بعضها كتب عليه “ترامب رئيسي”، الحواجز الأمنية أمام مقر الكونغرس وعاثوا في المبنى خرابا ودخلوا إلى قاعات والتقطوا صورا لهم فيها، مرددين ما يقوله ترامب من أن الانتخابات الرئاسية مزورة.

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