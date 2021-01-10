فضحت الفنانة المصرية عبير صبري اقرب صديقاتها وقالت إنها تعرضت للخيانة منها حيث خطفت منها زوجها الأول.

وقالت إن هذا الأمر لا يعنيها، وأنها الآن تحب زوجها الحالي.

واضافت ساخرة قائلة في سخرية: “اللي خدته القرعة تاخده أم الشعور”.

وأضافت أنها لا تحب الخيانة، وأنها قدمت دوراً في مسلسل “خيانة عهد ” عكس شخصيتها الحقيقية ولهذا الدور نجح.

عبير صبري ومشاهد الاغراء والقبلات

وتصدرت عبير صبري قائمة البحث عبر موقع جوجل، وذلك بعد حلقتها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس” بسبب تصريحات مثيرة قالتها لأول مرة حول حياتها الشخصية.

وأضافت: “مشاهد الإثارة اللي أدتها في بداية حياتي الفنية حققت الكثير من نجوميتي، وأي ممثل أو ممثلة في البداية تكون موهبته الفنية غير مُثقلة، فبالتالي تعتمد على أشياء أُخرى وهي الشكل، أو أدوار مثيرة للجدل”.

وأوضحت: “دائمًا الناس بتبص على إن الممثلة حلوة ولا لأ، ونسبة الأدوار الجريئة التي تقوم بها، وده في البداية، لكن بعد كده الموهبة هي اللي بتكمل”.

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