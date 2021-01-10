صافيناز شبه عارية تماما من شرفة منزلها على النيل ويبدو أنها ستلحق بسما المصري

عادت الراقصة الأرمينية الأصل العاملة بالوسط الفني المصري “صافيناز” لإثارة الجدل مجدداً، بعد نشرها لصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام” تظهر فيه بشكل خليع وسافر للغاية.

صافيناز والمايوه

وظهرت الراقصة الاستعراضية صافيناز وهي ترتدي مايوه سباحة عارِ تماماً يكشف نصف صدرها وبطنها.

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انتقادات واسعة تلاحق صافيناز

ولاقت إطلالة صافيناز الفاضحة انتقادات حادة من قبل المتابعين الذين اتهموها بنشر الفجور على مواقع التواصل، فيما أبدى البعض إعجابهم بإطلالتها والثناء على جمالها.

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وهذا ليس الظهور الغريب الأول الذي تخرج به الراقصة الاستعراضية صافيناز، حيث يشهد حسابها عبر انستغرام بين كل حين وآخر صور تقوم بنشرها لها.

ولطالما كانت تثير الجدل بسبب مدى عريها وخروجها عن الآداب العامة، الأمر الذي وقعت فيه قبلها الفنانة سما المصري، والتي تم إيداعها السجن بسبب تلك التصرفات، وتوجيه لها تهمة صناعة فيديوهات ومشاهد مخلة بالآداب العامة.

سما المصري

وكانت سما المصري، التي تقضي حكما بالسجن الآن قد رصد لها مقطع تظهر فيه بملابس نوم مخلة وخادشة للحياء تستعرض فيه جسدها العاري، كدعوة للفسق والفجور.

ويشار إلى الراقصة الاستعراضية صافيناز كانت وقعت في موقف محرج للغاية وسط الجمهور، وذلك خلال ظهور أخير لها في أحدى الحفلات الخاصة، قبل قرابة الأسبوع.

وأظهرت لقطات انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، فقد أظهر الموقف المحرج، والذي تمثل بسقوط حمالة صدرها، وظهور جسدها بشكل شبه كامل بين الناس.

من هي صافيناز أو صوفينار؟

وصافيناز، أو صوفينار جوريان، هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

وكانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”.

وحازت صافيناز على شهرة غير عادية، عقب ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

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